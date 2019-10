WWE 2K20 dévoile ses Superstars et son côté sombre dans une nouvelle bande-annonce

L'automne est là, et pour les joueurs fans de catch, cela veut dire que la sortie de WWE 2K20 approche à grands pas. À quelques jours de l'arrivée de WWE 2K20, 2K a mis en ligne une nouvelle bande-annonce de son jeu de catch de l'année. Et ce dernier donne un aperçu inédit de certains éléments du titre.

2K vient donc de diffuser une nouvelle bande-annonce de WWE 2K20. Cette dernière, intitulée "Step Inside," reprend la formule des trailers in-game WWE 2K auxquels les joueurs ont le droit chaque année.

Cette nouvelle vidéo met en avant les catcheuses au coeur du mode 2K Showcase de cette année. Mais pas seulement. Les stars du moment, ainsi que les Légendes et les stars montantes de NXT sont également de la partie. Et dans un registre différent, cette bande-annonce montre également les versions "monstrueuses" de certains catcheurs et catcheuses et des arènes clairement sorties d'un autre monde.

À noter que certains des catcheurs et catcheuses montrés dans cette bande-annonce ne seront pas disponibles dans toutes les versions du jeu. Hulk Hogan et Chyna seront par exemple uniquement présents, dans un premier temps au moins, dans la version Deluxe de WWE 2K20. Autre exemple, la version "The Fiend" de Bray Wyatt sera quant à elle proposée au sein du pack "2K Originals : Bump in the Night" offert aux joueurs qui précommandent WWE 2K20.

Pour rappel, WWE 2K20 sortira le 22 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Comptez sur nous pour vous en reparler d'ici là.