Blacksad Under the Skin annonce son report... oui, mais sur Switch

C'est à croire qu'il ne fait pas bon être un enquêteur anthropomorphe dans l'Amérique des années 1950 : après avoir annoncé cet été un premier report, l'adaptation vidéoludique de la série de bandes dessinées Blacksad traîne encore la patte.

À voir aussi : TEST de Telling Lies : Cherche mensonges et vidéos

Notre inspecteur moustachu serait-il lui aussi dans le zef intersidéral ? Toujours est-il que la version Switch de Blacksad : Under the Skin, que nous avions pu essayer durant quelques heures au mois de juillet, ne sortira pas en même temps que les autres, et c'est bien triste.

L'éditeur Microïds vient en effet d'annoncer via son compte Twitter le second report du jeu sur Switch, après avoir déjà décalé la date de sortie initialement prévue au 26 septembre pour le 5 novembre 2019.

Sans apporter de plus amples précisions, il faudra donc patienter jusqu'à la fin 2019 pour découvrir les premières aventures interactives du père John sur Switch. Les versions PC / Mac, PS4 et Xbox One restent heureusement calées au 5 novembre.