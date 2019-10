Nintendo propose des stages de développement de jeu... d'une journée

Pour un certain nombre de joueurs, travailler chez Nintendo, ou ne serait-ce que mettre les pieds dans ses locaux, fait figure de rêve inatteignable. Quelques heureux élus triés sur le volet auront cependant une opportunité de passer un (tout petit) peu de temps avec ses développeurs.

Le site Japanese Nintendo rapporte que Nintendo vient d'ouvrir les inscriptions à deux types stages qui se dérouleront en novembre et décembre prochains dans ses locaux de Kyoto au Japon. Chacun de ces "stages" ne durant qu'une journée, les personnes sélectionnées auront intérêt à tirer le plus parti de leur temps sur place.

Le premier type de stage aura pour thème le développement de jeux et plus particulièrement celui de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ce stage, qui se fera en présence des développeurs du jeu, se déroulera deux fois, les 22 novembre et 17 décembre prochains.

Le second type de stage, qui aura lui aussi lieu deux fois, aura quant à lui pour thème le développement de systèmes. Les deux sessions de ce stage se dérouleront les 13 et 20 décembre prochains.

Pour espérer avoir une chance de participer à ces stages, il faudra évidemment se trouver à Kyoto aux dates listées ci-dessus et comprendre/parler le japonais. Les personnes intéressées qui remplissent ces conditions peuvent s'inscrire à cette adresse. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous est pris(e), qu'il ou elle n'hésite pas à nous raconter son aventure !