Shawn Layden quitte subitement PlayStation et la présidence de SIE Worldwide Studios

Et là c'est le choc ! Alors que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, la branche japonaise PlayStation a annoncé le départ avec effet immédiat de Shawn Layden, président de SIE Worldwide Studios depuis 2018, mais après plus de 30 ans de carrière chez Sony.

C'est effectivement via le site officiel nippon mais également via Twitter, que son départ a été annoncé par la communication de Sony IE.

Voici le communiqué laconique de son départ sur Twitter :

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!