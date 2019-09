Sony va sortir un jeu sur Nintendo Switch (PS4 et PC), infos et vidéo

Un constructeur de consoles qui sort un jeu sur une machine concurrente. Il fut un temps où cela paraissait purement et simplement impossible. Avec les politiques d'ouverture diverses et variées, les partenariats entre concurrents et les sorties sur Switch de titres autrefois exclusifs à la Xbox, tout semble désormais possible. C'est pourquoi l'arrivée sur Switch d'un jeu édité par Sony ne surprend finalement pas tant que ça.

À lire aussi : PS5 : Sony aurait déposé le design du kit de développement de la console

Sony Corporation est une société tentaculaire. Et Sony Interactive Entertainment n'est pas la seule de ses tentacules à éditer des jeux vidéo. Il est aisé de l'oublier, mais Sony Music Entertainment dispose de son propre label d'édition de jeux vidéo. Ce dernier, qui répond au nom d'Unties, s'apprête à sortir un jeu sur Switch, PS4 et PC (via Steam).

Giraffe and Annika, le titre dont il est question, est un jeu d'aventure en 3D dans lequel le joueur incarne Annika, une jeune fille aux oreilles et à la queue de chat qui doit explorer une île mystérieuse du nom de Spike afin de recouvrer la mémoire. Chaque donjon du jeu est gardé par un boss qui doit être battu via un système de "bataille" musicale. D'après les développeurs "le système de jeu et les effets sont totalement synchronisés avec la musique."

Pour le moment, Giraffe and Annika n'a pas de date de sortie précise annoncée. Il a simplement été indiqué qu'il devrait sortir avant la fin de l'année sur les trois plates-formes indiquées ci-dessus.