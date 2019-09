Nintendo Switch : Xbox Game Studios offrira aujourd'hui une démo d'Ori and the Blind Forest

Les possesseurs de Nintendo Switch n'ont plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir s'essayer à Ori and the Blind Forest : Definitive Edition. Mais en attendant la sortie de la version complète de ce qui était jusqu'à présent une exclusivité Xbox, les joueurs Switch vont pouvoir l'essayer gratuitement (très) bientôt.

Nintendo a révélé que la prochaine mise à jour de l'eShop de la Switch donnera aux joueurs la possibilité de télécharger et de jouer à une version d'essai d'Ori and the Blind Forest : Definitive Edition.

Malheureusement pour les personnes intéressées, le contenu de cette démo n'a pas été précisé par Nintendo. Les joueurs n'auront cependant pas longtemps à attendre avant de pouvoir le découvrir par eux-mêmes, cette version d'essai devant être mise en ligne ce soir (vendredi 20 septembre) à 18h heure de Paris.

Pour ce qui est du jeu complet, sa sortie sur les Switch occidentales est toujours prévue pour le 27 septembre prochain.