GameblogLIVE : On découvre la démo de Shenmue 3 avec vous MAINTENANT !

La rédaction espérait Shenmue III, même si c'était mal barré. La rédaction était là quand il a été annoncé et elle a exulté. La rédaction le suit de très, très près et attend très, très fort le 19 novembre prochain. Et là, la rédaction va vous en montrer un bout en DIRECT.

Vous pensiez vraiment qu'après la confirmation de l'arrivée de la démo pour les backers sur l'Epic Games Store, nous allions rester les bras croisés ? Bah, vous aviez tort, tort à 200%.

Ce vendredi 27 septembre 2019, à 12H30, nous allons nous plonger en LIVE dans cette version d'essai de Shenmue III qui voit Ryo Hazuki arriver à pieds en bateau par la Chine. L'occasion de voir de vos propres yeux si ce projet mérite bel et bien l'opprobre ou les encouragements des fans.

Romain, l'homme le plus Shenmue de la rédaction celui qui s'est fait tatoué le visage souriant de Yu Suzuki, sur le biceps gauche, sera votre hôte pour cette découverte. Vous pourrez comme toujours profiter de ce #GameblogLIVE pour discuter avec lui, l'interroger et l'encourager dans ses QTE et son pilotage de Fenwick.

