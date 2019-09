Shenmue 3 : La démo enfin datée, les infos

Certains backers de Shenmue III savent depuis 2015 qu'ils auraient le droit à une démo jouable du jeu avant sa sortie. Cela a pris du temps (beaucoup de temps) mais cette démo sera bel et bien disponible dans les prochains jours.

Ys Net vient, par l'intermédiaire d'un message posté sur la page Kickstarter de Shenmue III, de révéler que la démo de Shenmue III sera disponible à partir de ce weekend. Les contributeurs au financement participatif du jeu qui ont le droit à cette démo, autrement dit ceux qui ont donné plus de 100 dollars, recevront un mail de Fangamer à partir de ce weekend contenant la marche à suivre pour récupérer la démo de Shenmue III.

Cet e-mail contiendra un lien menant à la page "Backer Management" du site de Fangamer. Sur cette dernière, propre à chaque backer, il faut cliquer sur "Get Download Codes" pour récupérer le code de téléchargement. Ce code doit ensuite être utilisé sur l'Epic Games Store pour télécharger et installer le jeu.

Pour ce qui est du contenu de cette démo, il est question d'une journée au village Bailu au début du jeu (s'il est possible de s'attendre à ce que cette démo soit identique à celle que nous avons pu essayer à l'E3 et au Tokyo Game Show, il est impossible de l'affirmer pour le moment). Cette version d'essai permettra de découvrir des éléments du scénario du jeu, mais aussi d'essayer des mini-jeux, de prendre part à des combats, etc.

Les joueurs atteindront la fin de la démo quand le temps in-game atteindra 21h ou quand Ryo aura battu un certain personnage (ce qui laisse là encore entendre qu'il s'agit de la même démo que celle présentée sur les salons). Une fois la démo terminée, les joueurs auront la possibilité d'y jouer à nouveau.

Ys Net précise également que certains fonctionnalités du jeu complet ne seront pas présentes sur cette démo :

Pas de sauvegarde/chargement de partie

Pas de tutoriel ou de cinématique au début de la démo

Différences de certains éléments spécifiques (non-précisées)

Le studio de Yu Suzuki apporte aussi plusieurs précisions au sujet de cette version d'essai :

Son téléchargement et son installation nécessitent 20 Go d'espace libre sur le PC

La démo contient les langues suivantes : japonais, anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais

La progression dans cette démo ne peut être transférée vers le jeu complet

Il est fortement recommandé de jouer avec une manette. La jouabilité au clavier-souris est toujours en cours d'optimisation et certaines améliorations récentes ne sont pas présentes dans cette démo.

À noter au passage que la période de demande de remboursement étant toujours en cours, les personnes qui ont donné plus de 100 dollars et demandé un remboursement pourront malgré tout télécharger et jouer à cette démo.

Voilà les personnes concernées averties. Pour rappel, Shenmue III sortira sur PS4 et PC le 19 novembre prochain.