Nintendo Switch : Des volants officiels Mario Kart annoncés, infos et images

Joué à la manette ou directement sur la Switch, Mario Kart 8 Deluxe bénéficie d'un gameplay aux petits oignons. Mais certains peuvent avoir envie de pousser les choses encore plus loin. C'est à eux que Hori a pensé en créant les deux produits dont il est question aujourd'hui.

Hori vient d'annoncer au Japon la sortie prochaine de deux volants aux couleurs de Mario Kart. Chacun de ces deux volants, en plus d'être évidemment compatibles avec Mario Kart 8 Deluxe, est destiné à une catégorie de joueurs différentes.

Le premier, appelé Mario Kart 8 Racing Wheel for Nintendo Switch, est rouge et est, de par son format, destiné aux enfants. D'un diamètre de 22 cm, ce volant est équipé d'un bouton permettant de gérer les objets en cours de partie. Ce volant permet également d'assigner ses boutons à telle ou telle touche in-game afin de permettre un plus grand confort de jeu à l'utilisateur. Prévu pour le 30 novembre prochain, ce premier volant sera vendu au prix de 72,50 euros.

Le second volant, le Mario Kart 8 Racing Wheel for Nintendo Switch DX Edition, est quant à lui destiné aux joueurs adultes avec un diamètre de 28 cm. En plus de bénéficier des mêmes fonctionnalités que le premier volant, ce second produit permet également de régler son angle d'utilisation (180 ou 270°). Pour garantir une meilleure stabilité en cours de partie, ce volant est également équipé d'une pince et de ventouses qui permettent de le fixer sur une table. Lui aussi prévu pour le 30 novembre prochain, ce volant sera proposé au prix de 130,70 euros.

Les personnes intéressées peuvent retrouver des photos de ces volants et de leur pédalier respectif dans notre galerie ci-dessous.