EA questionne les joueurs sur leur envie de Cloud Gaming sur Nintendo Switch

Même s'il fait acte de présence sur Nintendo Switch, Electronic Arts est loin d'être l'éditeur tiers le plus présent sur la console de Nintendo. Et il s'est déjà expliqué à ce sujet. Mais cela ne veut pas dire qu'il envisage d'abandonner complètement la Switch. En effet, un nouvel élément laisse entendre que l'éditeur américain envisage de proposer un de ses services sur la machine de Nintendo.

Comme plusieurs autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo, Electronic Arts planche actuellement sur son propre service de jeu via le cloud. Project Atlas, puisque c'est ainsi que ce nomme ce service, est actuellement en phase de bêta fermée sur PC. Et si le PC est la première machine visée par l'éditeur américain, il ne cache pas lui non plus son désir de proposer son service sur tous les écrans.

Et parmi les plates-formes sur lesquelles pourrait se retrouver le Project Atlas figure la Nintendo Switch, console pourtant relativement délaissée par Electronic Arts. En effet, l'éditeur américain a envoyé un sondage aux testeurs de Project Atlas dans lequel il leur demande les appareils (hors consoles PlayStation, Xbox et PC) sur lesquels ils aimeraient jouer via le cloud. Et comme le rapporte le site GoNintendo, la Switch figure parmi les plates-formes listées. Une capture d'écran du sondage se trouve dans notre galerie ci-dessous.

Des éditeurs comme Capcom ou Ubisoft proposent au Japon de jouer en streaming sur Switch à des jeux techniquement trop gourmands pour la console de Nintendo. Il est donc intéressant de voir qu'EA ne rejette pas l'idée de proposer son service de cloud gaming sur Switch. Et ce, même si les joueurs intéressés par ses licences y jouent déjà sur d'autres plates-formes.