VR Le Futur #63 : Doctor Who, l'Essai de WANDS, L'Exorciste Legion... + toute l'actu de la semaine !

Pour ce 63e épisode de notre émission, le très simiesque VR Singe revient sur l'actualité de la semaine, avec notamment Doctor Who the Edge of Time, Boneworks, p encore les sorties avec Death Horizon Reloaded ou Carly and the Reaperman. On n'oubliera évidemment pas le TEST de l;a semaine, sur WANDS (Oculus Quest) !

Au sommaire de cette émission :

News

Doctor Who the Edge of Time terrorise déjà les fans

terrorise déjà les fans Espire 1 , les raisons du report

, les raisons du report L'Exorciste Legion de retour en version améliorée

de retour en version améliorée Beat Saber , le mode 360° pas exclusif au Quest

, le mode 360° pas exclusif au Quest 2 nouveaux jeux portés sur Oculus Quest

Boneworks également prévu sur Oculus Quest

Sorties

Carly and the Reaperman (version PSVR)

(version PSVR) Star Wars Vader Immortal Episode 2

Arizona Sunshine : The Damned

Death Horizon Reloaded

Essai

WANDS (Oculus Quest)

