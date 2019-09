Dragon Ball FighterZ : Gogeta SSGSS montre ses coups spéciaux en vidéo

Gogeta Super Saiyajin God Super Saiyajin, l'avant-dernier combattant du FighterZ Pass 2 de Dragon Ball FighterZ, s'apprête à débarquer dans le jeu de combat cette semaine. Histoire de montrer aux joueurs ce qui les attend, et donner envie à ceux qui ne l'ont pas fait de mettre la main à la poche, une vidéo à sa gloire vient d'être mise en ligne.

Bandai Namco Entertainment vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball FighterZ. Cette dernière, destinée à montrer ce que donne Gogeta SSGSS dans le jeu, met en scène un combat opposant Gogeta SSGSS, Vegeta SSGSS et Goku SSGSS (parce qu'il n'y a visiblement jamais de surreprésentation saiyenne) à Janemba, Broly et Cooler.

En plus de permettre d'avoir un aperçu du rendu de cette fusion en action, cette vidéo de gameplay présente également certains des combos et autres attaques spéciales qu'elle peut réaliser. Le célèbre Stardust Breaker utilisé par Gogeta dans sa première apparition sur grand écran, est par exemple de la partie. Et il flatte toujours autant la rétine.

Histoire de ne pas tout révéler aux joueurs de Dragon Ball FighterZ, le Dramatic Finish qui peut être déclenché lors d'un affrontement entre Gogeta et Janemba n'est pas révélé dans cette vidéo. Pour pouvoir le voir, il faudra donc posséder Janemba et se procurer Gogeta SSGSS le 26 septembre prochain. Bien évidemment, ce combattant additionnel sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.