TEST du casque Gaming Plantronics RIG 700HS : La légèreté du son

Après avoir envoyé ses casque dans l'espace (avec la NASA) et fournissant toujours les pilotes en matériel d'aviation, Plantronics est maintenant bien recentré sur les casques gaming. Deux axes sont généralement empruntés par les fabricants de casques : le confort et les performances. Plantronics a ici choisi d'axer ses évolutions vers le confort.

Le RIG 700 est déclinable en trois versions ; PC, Xbox et PS4. C'est ici la version PS4 que nous avons eu entre les mains. Comme sa nomenclature tend à le laisser deviner, le 700 est le petit frère du 800 qui se place sur un segment haut de gamme en matière de casques. Mettons tout d'abord en lumière un souci de tarification. Le 700 est proposé à 129€. Un prix déjà trop élevé, si on considère que l'on trouve le 800 aux alentours de 110€. La nouveauté c'est bien, mais il est difficile de convaincre le client qui doit payer plus cher un matériel à priori moins performant. D'autant plus qu'il n'est pas le seul dans cette tranche tarifaire.

Les commandes d'amplification et de balance chat/jeu sont identiques, il faudra s'y faire.

Cure d'amaigrissement

Architecture squelettique oblige, le casque de Plantronics est extrêmement léger. Avec à peine 240g sur la balance, on ne le sent pas du tout sur la tête. Il se fait donc très facilement oublier pendant de longues sessions de jeu. En proposant une structure alvéolaire, on gagne sur le poids sans perdre trop en rigidité. Mais cette perte de poids a également une autre raison évidente ; la batterie a perdu la moitié de sa capacité en comparaison du 800. On gagne ainsi encore en poids, mais on ampute l'autonomie de moitié. Elle passe de 24 à environ 12 heures en fonction des conditions d'utilisation, mais se recharge en deux heures sur une alimentation USB standard.

Pas de fil à la patte non plus, puisque nous sommes en présence d'une technologie sans fil en 2,4Ghz. La distance de connexion a été excellente avec un son parfaitement clair qui s'est maintenu à une dizaine de mètres avec trois parois entre le casque et son module USB de communication. Il est à noter qu'après trois semaines d'utilisation, nous avons à déplorer des soucis de connexion entre ce module et le casque, sans qu'aucun changement ait été apporté dans la configuration. Un souci réglé en branchant brièvement un autre casque en filaire avant de revenir sur le 700HS.

Les oreillettes en simili cuir sont confortables et si certains pourraient se plaindre de l'absence d'arceau suspensif et donc de réglages moins précis avec seulement trois positions de serrage, nous n'avons pour notre part eu aucun souci d'ergonomie avec ce modèle. Il tient bien sur la tête et n'a aucun point de pression désagréable à l'usage.

Trois niveaux de réglage seulement, il ne s'adaptera peut être pas à toutes les morphologies.

Des prestations dans la moyenne

Un usage qui révèle un son assez équilibré, bien que légèrement porté sur les basses. En utilisant la connexion optique sur l'arrière de son module de transmission, vous pourrez régler la balance entre le son du jeu et le chat en ligne. Les commandes sont accessibles derrière l'oreillette gauche et auraient pu bénéficier de traitements différents pour bien les distinguer au toucher. A des fins d'économies, Plantronics s'est contenté des mêmes matériaux.

Le micro orientable unidirectionnel fonctionne correctement et sera largement suffisant pour converser avec vos partenaires. Même s'il peut capter certains bruits désagréables dont vous pourrez profiter avec les trois niveaux de retour réglables, afin de vérifier le timbre de vos jolies voix.

Globalement le niveau sonore est suffisant pour une utilisation gaming, qui sera malheureusement exclusive. Le 700 n'est pas très versatile. Il ne dispose d'aucune entrée pour y brancher un autre périphérique (un smartphone par exemple) et ne peut pas orienter ses écouteurs pour être posé sur vos épaules. Loin d'être mauvais, le RIG 700HS devra être mise en balance avec la concurrence et les propres modèles de la gamme californienne.

EN RÉSUMÉ UN CASQUE TROP CHER POUR CE QU'IL PROPOSE Le RIG 700HS est un bon casque. Ses HP de 40mm font très bien le job, son poids plume, ainsi que sa connexion sans fil, lui procurent un confort très appréciable. Son principal souci, c'est son positionnement tarifaire. Au dessus de la barre des 100€, on trouve des casques plus versatiles et même chez Plantronics, on dispose de modèles certes plus anciens, mais aussi plus performants. Les débuts risquent donc d'être difficiles pour le 700 avant que celui-ci ne soit retrouvé sous de meilleures conditions.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un poids plume.

Des oreillettes très confortables.

Un son plutôt équilibré.

La balance réglable chat/jeu. Un prix trop élevé.

Seulement trois niveaux de réglage d'arceau.

Le micro qui perçoit les bruits ambiants.