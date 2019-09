VR le Futur #61 : Un jour sans fin, Vive Cosmos, Blood & Truth + toute l'actu de la semaine !

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

À voir aussi : VR Le Futur #60 : C'est la reprise, avec No Man's Sky VR, Ubisoft et la VR + l'actu de la semaine !

Pour ce second numéro de la saison 2019-2020, VR Singe vous emmène très loin dans l'espace et le Vive Cosmos ! Mais surtout, en plus des news et des sorties, l'essai de la semaine concerne un certain Un jour sans fin, qu'il a retourné dans TOUS les sens. 10.000 fois ! Environ.



Au sommaire de cette émission :

News

Vive Cosmos

Accès anticipé de After-H

Patch améliorant No Man's Sky VR

Naau : The Lost Eye

Contagion VR Outbreak s'agrandit

Blood & Truth s'agrandit aussi

Sorties

Un Jour Sans Fin (Groundhog Day : Like Father Like Son)

Witching Tower (portage PSVR)

Essai

Un Jour Sans Fin

Notez que vous pouvez (devez !) également retrouver l'animateur de l'émission, VR Singe, dans son Gameblog, où se trouvent notamment des let's play complets et encore plus longs que dans l'émission.

N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce rendez-vous dans les commentaires !

Vous aimez les chroniques de Gameblog ?

Elles existent grâce aux abos Premium, alors si vous voulez en assurer la pérennité, n'hésitez pas à devenir membre Premium...