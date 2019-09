TGS 2019 : Découverte du RPG Fairy Tail en 5 questions aux directeur et producteur du jeu

Nous sommes le 5 septembre, et sortie de nulle part Koei Tecmo diffuse un court teaser de 44 secondes annonçant l'arrivée de Fairy Tail sur console... dans un format jeu de rôle ! Encore abasourdie par cette étonnante annonce, j'ai eu la chance de m'entretenir avec les directeur et producteur en charge de la future adaptation du manga Fairy Tail prévue sur PS4, Switch et PC en Behind Closed Doors lors du dernier Tokyo Game Show pour en apprendre plus sur le titre et, surtout, les interroger plus en détail sur ce choix surprenant de genre...

1. Adaptation directe de l'animé ou histoire inédite ?

Les deux ! Contrairement à Bandai Namco qui tous les ans ressent le besoin de nous faire revivre les 10 premiers tomes de la série Dragon Ball, l'intrigue de Fairy Tail prendra place approximativement à la moitié de l'oeuvre de Hiro Mashima. Plus précisément après la Bataille contre Hades sur l'île de Tento pour les connaisseurs. A partir de là, le jeu nous lancera dans une quête à travers l'univers de Fairy Tail censée couvrir plusieurs arcs du manga dans le but de reformer votre guilde et de lui redonner ses lettres de noblesses !

Le contenu inédit naîtra des interactions entre les différents membres de votre guilde et du fait que le jeu permettra des alliances de personnages inattendues dans l'univers du manga, ce qui m'amène à ma seconde question...

2. Combien de personnages seront jouables ?

Plus de 10 personnages seront jouables. Le producteur ne souhaitait pas encore partager de chiffres exacts avec nous, mais Natsu, Lucy, Grey, Era et Wendy seront officiellement de la partie. Basée sur l'annonce d'alliances inattendues, il semble que l'équipe de développement ne souhaite pas se limiter à une guilde précise ou aux personnages principaux du titre. Tout peut arriver !

Sachez également que tous les personnages principaux seront doublés par leur doubleur original en japonais et qu'une traduction française intégrale des textes et bien prévue pour le jeu !

3. On y fait quoi en fait ?

Fairy Tail tournera autour du développement de votre guilde. On y débutera avec une équipe en nombre réduit et un établissement de guilde dans un très piteux état. La logique du jeu se veut très simple : accepter les quêtes affichées sur le panneaux de requête de la guilde, les accomplir en effectuant diverses tâches, améliorer l'établissement et son équipe grâce au butin reçu et recommencer autant de fois nécessaires jusqu'à développer la meilleure guilde qui soit !

On pourra aussi se balader librement dans Magnolia afin de faire ses emplettes, de discuter avec les locaux et pour d'autres activités que je ne peux encore partager avec vous.

Le directeur et le producteur ont tout de même beaucoup insisté sur l'importance de votre guilde et de ses membres dans le jeu. Dans Fairy Tail, la guilde est comme une seconde famille, et ils souhaitent que les joueurs s'en occupent et la développent comme s'ils en étaient un membre à part entière. Cette intimité se retrouvera d'ailleurs entre les personnages sous la forme de relations à développer à la Persona.

4. Quid du système de combat ?

Comme annoncé lors du teaser, Fairy Tail est un jeu de rôle qui joue à fond la carte du genre de niche plutôt que l'accessibilité tout public. Ainsi, les combats se déroulent au tour par tour sur un damier géant. Votre équipe, pouvant accueillir jusqu'à 5 membres, est positionnée sur un damier de 5 cases par 2 tandis que vos ennemis se situent sur un damier de 3 cases par 3. La position de vos personnages, à l'avant ou à l'arrière de votre formation, aura une influence sur leur puissance et il faudra sélectionner les attaques en fonction des résistances et faiblesses des ennemis, mais également en fonction de la zone d'effet de vos sorts.

Les sorts seront d'ailleurs au coeur des combats de ce Fairy Tail, et la gestion de votre jauge de Magic Points sera primordial d'après le producteur du jeu. Il sera possible, une fois la jauge de "super" remplie, d'effectuer une chaîne de super-attaques basées sur les sorts iconiques de vos membres. On peut tout de même faire confiance au studio Gust à l'origine de la série de J-RPG Atelier et habitué des jeux du genre, avec qui Koei Tecmo collabore sur le titre, pour nous proposer un gameplay aux petits oignons.

5. Ça se joue à combien ?

Fairy Tail sera une expérience à découvrir exclusivement en solo, peu étonnant connaissant le passif du studio Gust plus à l'aise avec les J-RPG n'impliquant qu'un joueur. Sachez tout de même que du contenu additionnel est d'ores et déjà prévu pour le titre et que Koei Tecmo, avec ce Fairy Tail, a pour volonté de débuter une nouvelle série de jeux autour de la licence. Ce seront les fans qui seront ravis ! Enfin, je vous conseille tout de même d'attendre notre critique, sait-on jamais !