Dragon Ball FighterZ : Gogeta SSGSS daté, ses techniques spéciales détaillées

Cela fait un moment que les fans de Dragon Ball, et plus spécifiquement les joueurs de Dragon Ball FighterZ, savent que Gogeta Super Saiyajin Blue Super Saiyajin sera prochainement jouable dans le jeu de combat. Et on sait désormais quand le (très) puissant guerrier débarquera dans ce dernier.

Une fois n'est pas coutume, c'est le toujours très bien informé site japonais ryokutya2089 qui a eu la primeur d'une information publiée par la presse papier nippone au sujet d'un jeu Dragon Ball. Cette fois, il est question de la date de mise en ligne du personnage de Gogeta SSGSS dans Dragon Ball FighterZ. Ce protagoniste additionnel sera donc proposé aux joueurs du jeu de combat à partir du 26 septembre prochain.

Pour ce qui est de ses attaques spéciales, Gogeta SSGSS pourra envoyer un "God Punisher" qui est une série d'attaques de Ki qui peut, en fonction des inputs réalisés, se terminer sur le "Stardust Breaker," la célèbre, et magnifique, attaque arc-en-ciel de Gogeta.

L'attaque météore de la fusion de Goku et Vegeta est quant à elle la "Meteor Explosion." Il s'agit d'un enchaînement de coups qui débute par un dash punch et qui peut se terminer sur "l'Ultimate Kamehameha" si le joueur a plus de deux barres de Ki.

À noter enfin que le jeu propose un Dramatic Finish lorsque Gogeta SSGSS et Janemba s'affrontent et que Gogeta remporte l'affrontement. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si un Dramatic Finish est également proposé lors d'un affrontement entre le héros fusionné et Broly. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, il convient justement de rappeler que Gogeta SSGSS vient du film Dragon Ball Super : Broly.