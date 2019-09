Alan Wake : Le remaster déjà en route ? La rumeur prend de l'ampleur

Nous n'aimons pas trop l'évoquer, mais la rédaction de Gameblog se retrouve régulièrement à la tombée de la nuit pour procéder à un rite sacrificiel, dans un seul et unique but : faire revenir à la vie la licence Alan Wake. Eh oui.

Alors que le très récent (et très bon) Control aura contribué à remettre le studio finlandais Remedy sous le feu des projecteurs, c'est une fois de plus l'aventure horrifique et passablement littéraire sortie en 2010 qui fait parler d'elle.

En effet, le profil LinkedIn d'un ingénieur du studio Virtuos repéré par le YouTubeur Doctre81 précise que l'intéressé travaille actuellement sur "le remake d'un jeu d'action/aventure AAA".

Virtuos a récemment signé les versions transportables de Final Fantasy X/X-2 Remaster, Spyro Reignited Trilogy, ou encore... Starlink : Battle for Atlas, et semble donc poursuivre son oeuvre. Mais que tous les joueurs se rassurent : Virtuos en connait également un rayon sur la PlayStation 4 et la Xbox One.

Doctre81, qui avait vu arriver The Witcher III : Wild Hunt sur la dernière console de Nintendo pense donc que le studio basé à Singapour pourrait ainsi oeuvrer à porter les aventures littéraires de l'écrivain tourmenté, puisque Remedy a récemment récupéré les droits de publication du jeu, et pourrait donc profiter de l'immense appel d'air offert par les consoles actuelles pour offrir une seconde jeunesse à Alan Wake.

Ou pas, puisque cette déduction que l'on espère évidemment réelle ne reste à l'heure actuelle qu'une simple rumeur. Mais l'espoir fait vivre, paraît-il...