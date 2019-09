CoD Modern Warfare PC donne des infos sur sa bêta (horaire, poids, configuration,...)

La bêta de Call of Duty Modern Warfare va bientôt commencer et il est donc temps de faire un petit récapitulatif. Voilà tout ce qu'il faut retenir.

La beta de Call of Duty Modern Warfare commence aujourd'hui à 19h (pour l'accès anticipé à celle-ci).

Pour commencer à télécharger le jeu il faut se rendre sur ce lien et choisir la version voulue (PS4, PC ou Xbox One). Le jeu pèse 40 Go sur console et 45 Go sur PC. Si vous jouez sur PC voici les configurations requises et recommandées :

Configuration minimum :

OS : Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (1709 or later) ·

: Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (1709 or later) · Processeur : Intel Core i5 2500k ou équivalent AMD·

: Intel Core i5 2500k ou équivalent AMD· Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB ou AMD Radeon HD 7950 ·

: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB ou AMD Radeon HD 7950 · RAM : 8Go RAM

: 8Go RAM HDD : 45Go HD

Recommandée :

OS : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit Processeur : Intel Core i7 4770k ou AMD équivalent

: Intel Core i7 4770k ou AMD équivalent Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB ou AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB ou AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 RAM : 16Go RAM

: 16Go RAM HDD : 45Go

Au niveau des dates de début et de fin voici les horaires à connaitre :

Début de l'accès anticipé : 19 septembre à 19h (Heure de Paris)

: 19 septembre à 19h (Heure de Paris) Début de la bêta ouverte : 21 septembre à 3h du matin (Heure de Paris)

: 21 septembre à 3h du matin (Heure de Paris) Fin de la bêta : 23 septembre à 19h (Heure de Paris)

Attention, la beta sera jouable du 19 septembre 19h jusqu'au 23 septembre 19h pour les joueurs qui ont une clé spéciale de précommande sur Gamesplanet. Sans clé de précommande, les joueurs devront se contenter de jouer à partir du 21 septembre, 3h du matin.

Voici les différents liens pour acquérir l'une des 3 versions :