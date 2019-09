Cuphead est encore numéro un, oui mais des ventes de disques

Cela nous ferait presque mal au coeur de le formuler : cela fait très (trop) longtemps que nous ne vous avions pas chanté les louanges de Cuphead, malgré son arrivée en dessin animé, ou le triste report de son DLC The Delicious Last Course à l'an prochain.

Mais aujourd'hui, le phénomène a grandit, comme dirait l'autre, puisque la bande-son de cet incroyable boss rush des familles devient à son tour number one. C'est une première, et quelle première : l'album Cuphead : Selected Tunes From vient en effet d'atteindre la première place du Billboard's Jazz Charts (qui recense comme son nom l'indique très justement les meilleurs ventes hebdomadaires des ventes de disques de jazz), un score jamais atteint par des musiques de jeu vidéo.

Si vous n'avez pas encore laissé traîné vos esgourdes poilues sur les musiques délicieusement rétro-jazz du boss rush des frères Moldenhauer, voilà donc l'occasion d'en rajouter une couche, dès fois que. En attendant de pouvoir mettre nos nerfs à rude épreuve sur le DLC The Delicious Last Course en 2020, Cuphead reste disponible sur PC, Switch et Xbox One.