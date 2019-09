TGS 2019 : Dragon Ball Z Kakarot, du gameplay de ses morts avec Goku, Vegeta et Teen Gohan

Vous vouliez du gameplay en long, en large et en travers de Dragon Ball Z Kakarot ? Pas de souci les aminches, le TGS version 2019 s'est plié en deux pour vous proposer du gameplay et des explications (en japonais) des persos Goku, Teen Gohan et Vegeta.

Plus précisément, Bandai Namco et Sony IE Japan se sont livrés, chacun sur leur stand respectif, à une "conférence" présentant respectivement Vegeta et Goku + Teen Gohan.

Evidemment, les séquences de gameplay pur ne durent pas 45 minutes, mais vous aurez quand même de quoi vous rincer l'oeil, voire les deux, pour vous faire une meilleure idée du titre mettant en scène les héros de Toriyama.

Dragon Ball Z Kakarot arrivera le 17 janvier 2020 en Europe.