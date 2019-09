The Last of Us 2 : Voilà l'endroit où tout se passera ce soir, premières images

C'est donc ce soir durant le nouveau State of Play de Sony que sera dévoilé une nouvelle vidéo de The Last of Us Part II. Mais ce ne sera évidemment pas tout, comme nous vous le disions récemment. Sur Twitter, les premières images de l'extérieur du lieu du "reveal" se font jour.

Et c'est tout simplement le co-réalisateur du jeu, Kurt Margeneau qui montre ces images extérieures, sans en dévoiler évidemment l'endroit précis (on sait que cela se déroule à Los Angeles, tout de même), sous peine d'une invasion d'infestés gamers.

Evidemment, si vous avez la flemme, rendez-vous dans notre galerie d'images pour reluquer ces trois premières images, histoire de vous mettre dans l'ambiance.

Parce que Thomas n'amuse pas la galerie non plus, voici ses trois derniers Tweets qui devraient vous mettre l'eau à la BOCA comme jamais :

Vous êtes prêts ou vous êtes pas prêts ? #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/jA0rZLv3kC - Purple Monkey Dishwasher (@ThomasPillon) September 24, 2019

Hop, première démo bouclée, on attaque la seconde ! Impressions à venir jeudi à 17 heures PÉTANTES 👀 #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/z8aShGvV1Y - Purple Monkey Dishwasher (@ThomasPillon) September 24, 2019

Rappelons pour les retardataires, que le State of Play sera à suivre sur le lien ci-dessous, et que notre envoyé spécial Thomas "P", vous fera un compte-rendu super spécial sur cette grande aventure sur place, TRES prochainement !