State of Play : Suivez le LIVE mardi à 22h00, The Last of Us 2, nouveaux jeux et autres infos

Si on sait depuis quelques jours que Sony dévoilera The Last of Us Part II à la presse demain soir, à Los Angeles (et en live sur Gameblog donc), vous vous doutez bien que ce State of Play ne sera pas uniquement consacré au dernier titre de Naughty Dog.

À voir aussi : State of Play : Revivez le Direct PlayStation du jeudi 9 mai (Replay) !

En effet, comme vous le disait un certain Romain "M" récemment, dans l'émission en question, Sony nous concocte un programme "plutôt balaise, avec un habillage refait à neuf, et qui durera environ 20 minutes". Il y aura ainsi l'annonce de nouveaux jeux, du nouveau contenu de la part de PlayStation Worldwide Studios et "plein d'autres nouveautés".

Bien entendu, la part belle devrait être faite (normalement) à The Last of Us Part II dont on attend évidemment une date de sortie ferme et précise !

Comme par magie, nous serons sur place pour vous proposer cette semaine, nos premières impressions de jeu, sur Gameblog !

Alors, pour ne rien rater, activez la CLOCHE !