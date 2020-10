Halloween 2020 : Les meilleurs jeux vidéo pour se faire peur !

Cette année est un peu particulière, d'autant plus dans certaines métropoles françaises. Dans quelques jours, nous serons en plein Halloween. Mais sortir déguisé à la nuit tombée risque d'être compliqué, quand bien même chacun et chacune serait "masqué". Vous l'avez ?



Comment célébrer l'instant chez soi en respectant les gestes barrières ? Comment se faire flipper pour honorer la tradition et ne mettre personne en danger ? Jouer peut être est la solution !



Alors que les Amnesia : Rebirth, Little Hope ou encore Remothered : Broken Porcelain débarquent, et que Silent Hill 4 : The Room est revenu sur GOG, en prévision du samedi 31 octobre, nous vous proposons non pas une mais plusieurs suggestions vidéoludiques qui vous aideront à vous croire dans le monde d'avant, selon la configuration de votre soirée et vos envies. Normalement vous devriez y trouver votre compte. Et quelques sueurs froides... Mouahahahahahahah. Tiep (DR).

LES MEILLEURS JEUX POUR UN HALLOWEEN 2020 RÉUSSI

Vous trouverez ci-dessous une sélection de jeux - plutôt récents, pour une organisation plus simple - capables de vous faire convenablement tressaillir, sursauter, suer à grosses gouttes. Nous avons procédé par profils, certains évidents, d'autres moins... Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager vos petits conseils personnels dans les commentaires ci-dessous. Enjoy !

Vous ne voulez pas qu'on vous entende crier

Tout est dit. Direction l'espaaaaaaaaaaaace (les amis).

Une évidence. Le même univers. Les mêmes enjeux. Amanda Ripley cherchant à échapper au Xénomorphe, c'est le traumatisme garanti. Jouable sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Autre suggestion : Prey

Vous aimez VRAIMENT visiter une station spatiale en proie à des événements étranges, avec des cadavres, en ayant l'impression que vous ne vous en sortirez jamais ? Arkane a ce qu'il vous faut. Jouable sur PS4, Xbox One et PC.

Vous avez envie de film interactif

Le cinéma, c'est votre dada. Vous connaissez tous les films d'horreur existants. Et les jeux qui s'inspirent du genre ?

La formule du slasher movie à son meilleur, grâce à Supermassive, avec ce qu'il faut d'interactivité pour que l'expérience et le dénouement se révèle différents pour chaque joueur. Ou presque. Jouable sur PS4.

Autre suggestion : Man of Medan

Avec le même studio aux commandes, pas étonnant que l'on retrouve sensiblement les mêmes mécaniques. On oublie le chalet en montagne et on file vers la mer, pour tout autant d'effroi. Jouable sur PS4, Xbox One et PC.

Vous voulez frissonner en VR

Si vous avez le coeur et les yeux bien accrochés, et que personne n'est là pour vous jouer de mauvais tours pendant que vous portez le casque, pourquoi pas ?

Quelle chance : le dernier Resident Evil numéroté peut aussi se vivre entièrement de l'intérieur. Ethan Winters, ce sera vous. Pas sûr que tout vous plaise durant votre séjour chez les Baker. Regardez cet "ancien rédacteur d'un site internet" autrement appelé "le bon Julold", il n'était pas serein (bisous Julo). Jouable sur PlayStation VR.

Ceux qui connaissent la série de Steel Wool Studios le savent : il y a matière à se faire dessus seul dans son salon ou devant son ordinateur, dans la pénombre. Alors parfaitement immergé, cette compilation de mini-jeux, soyez sûr de n'avoir aucun problème cardiaque... Jouable sur PlayStation VR, Oculus Rift et Quest, et HTC Vive.

Passion marathon

Les pétoches, il faut que ça dure, que ça vous tienne toute la nuit, voire plus. Alors enchaînons les jeux d'une même série !

Amnesia : The Dark Descent, son extension Amnesia : Justine, et l'Amnesia : A Machine for Pigs : vous aurez largement votre dose avec cette triple injection. Jouable sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Autre suggestion : Outlast Trinity

Le bundle vous propose plusieurs dizaines d'heures à cavaler dans un asile psychiatrique et un village aux mains d'une secte. Vous n'en ressortirez pas indemne. Jouable sur PS4, PC et Xbox One.

Comme une envie de pixels

Tout ce réalisme, ça vous oppresse. Avoir la trouille, d'accord. Mais à l'ancienne.

World of Horror

Vous pensiez que mener une enquête occulte sur un vieil ordi monochrome n'avait rien d'effrayant ? Repensez à Cthulhu, à Junji Ito, et essayez ce jeu d'aventure en Early Access. Jouable sur PC.

Autre suggestion : Lone Survivor

Un vrai p'tit Silent Hill en 2D au Pixel Art fort efficace : le jeu de Jesper Byrne vous occupera une bonne nuit. Jouable sur PC et PS4. (et Vita, aussi).

Il y a des enfants à la maison

Attention, il serait mal venu de faire péter un PEGI 18 alors que des bambins sont là et qu'ils ont, eu aussi, des velléités de frousse intense.

Un chasseur de fantômes maladroit et adorable dans un manoir au réseau électrique incertain où se baladent des ectoplasmes dangereux mais pas trop : la formule est idéale pour que toute la famille s'y mette, d'autant plus avec son multijoueur. Jouable sur Nintendo Switch.

Les humains aussi vous font peur

Pas forcément besoin de créatures épouvantables, de cadre fantastique ou de personnes dérangées et assoiffées de sang. Il suffit d'un contexte favorable à révéler la vraie nature des gens.

Qui sont les vrais monstres ? Les infectés ou les humains qui n'arrivent pas à communiquer et cherchent à se contrôler les uns les autres ? Jouable sur PS4.

Autre suggestion : The Walking Dead : The Telltale Definitive Series

Quel monde nous attend après l'apocalypse zombie ? Les comics nous en ont parlé, les séries aussi. Et puis les jeux de Telltale, avec une protagoniste centrale, Clementine, que nous ne sommes pas près d'oublier. Jouable sur PC, PS4 et Xbox One.

Besoin de se défouler

Du sang, de la chique et du molard, d'accord. Les pétoches aussi. Mais on ne va pas se refuser le droit de répondre, de façon parfois disproportionnée.

Les démons sont de sortie. Le Slayer, toujours de bonne humeur, aussi. Vous allez en baver, mais vos ennemis, peut-être pas préparés à votre arsenal et vos coups de tronçonneuse, aussi. Jouable sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Autre suggestion : Dead Rising 4

Des hordes de zombies à perte de vue et un Frank West toujours paré quand il s'agit de défendre la ville de Willamette, surtout en période de Noël. Vous allez adorer. Jouable sur PC, Xbox One et PS4.

Bonjour, c'est pour du multi

Autant profiter de sa connexion Internet pour s'amuser avec ses amis sans culpabiliser.

C'est LE jeu compétitif asymétrique qui remporte tous les suffrages. Une expérience tueur vs. survivants qui peut vous rendre fou, et qui a encore de belles années devant elle. Jouable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Stadia.

Autre suggestion : Phasmophobia

Les joueurs Steam lui tressent des couronnes de laurier depuis quelques semaines et nous pouvons vous le dire après quelques parties : le concept de chasse aux fantômes connectée à quatre joueurs, ça marche, même en accès anticipé. Jouable sur PC.

Vous l'avez

Euh, c'est quoi cette histoire ?

Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, effectivement. Certifié depuis 2015 comme un cauchemar absolu, le teaser jouable du très annulé Silent Hills fait toujours le même effet. Pourquoi ne pas le ressortir, le partager ? Seule condition, l'avoir toujours installé sur sa console. Et ça, c'est pas gagné. Jouable, peut-être, sur PS4.