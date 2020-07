Le blog compte déjà quelques billets qui font état des meilleurs Shoot Them'up sur leurs consoles respectives, et certaines d'entre elles telles à l'image de la Megadrive, la Saturn ou la PC-Engine ont certes une ludothéque en la matière qui mérite que l'on s'y intéresse de très près. Pourtant, lors ce que l'on évoque le genre, on passe souvent sous silence une console pourtant incontournable de sa génération, la Super Nintendo. Et ce silence est plus ou moins justifié, car au regard de la qualité générale des jeux que l'on trouve sur la machine, l'offre en Shoot Them'up peut paraitre quelque peu dérisoire. Je pourrais me lancer dans un Top 5 de ce qu'offre de mieux en la matière la 16 bits de Nintendo, car il y a tout de même quelques belles oeuvres sur lesquelles m'étendre, mais...j'aime bien me compliquer la vie un peu plus que de raison!

Un classement des meilleurs Shoot Them'up de la machine, trop facile? Alors allons voir de plus près ce que peut proposer le sous genre des Cute Them'up sur Super Nintendo! Une utilisation judicieuse de la palette de couleurs disponible, et le talent des studios de développement habitués à nous pondre un rendu graphique de qualité sur de nombreux jeux de la 16 bits, devraient nous permettre de trouver quelques titres alléchants à nous mettre sous la dent. Bien sur, le CPU de la Super Nintendo peut lui jouer des tours sur ce style de jeux qui, s'il n'est pas optimisé dans son utilisation, peut occasionner des ralentissements importants qui gâchent l'expérience de jeu. Il n'y a qu'à regarder un Shoot Them'up comme Super R-Type, clairement sorti trop tôt dans la vie de la console, avec un résultat indigne d'une prestation sur 16 bits. Mais le genre des Cute Them'up s'adapte peut-être mieux à ces limitations, l'accent n'étant pas porté en priorité sur la vitesse de l'action, mais plutôt une utilisation intelligente des couleurs et des petits détails de sprites et d'animations délirantes. De quoi proposer un Top 5 de qualité? C'est ce que nous allons vérifier tout de suite sur ce Top 5 des Cute Them'up les plus réussis sur la fameuse 16 bits de Nintendo!



Numéro 5 Flying Hero: Bugyuru no Daibouken

Débutons ce classement par un jeu quelque peu méconnu, car malheureusement resté cantonné au Japon. Et pourtant, Flying Hero: Bugyuru no Daibouken aurait certainement mérité une sortie en dehors de son territoire d'origine. Car au-delà de son développement assuré par le studio Sting alors en pleine ascension, les futurs auteurs de Treasure Hunter G, Baroque, Riviera: The Promise Land et autres Yggdra Union, avant de se spécialiser dans le RPG, ont réalisé un Cute Them'up qui a tout pour plaire. Aux commandes d'un héros très cartoon, sorte de Kirby monochrome doté d'ailes d'anges et d'un casque d'aviateur qui part à la recherche de son amie disparue, on se retrouve rapidement enchanté. Le soft est coloré, les musiques enjouées, et l'on navigue joyeusement dans une monde fait de pâtisseries qui servent d'upgrades à nos armes, de singes volants nous prenant pour cible, tout en affrontant des boss à tête de chat ou au corps de sirène. On parcours au hasard une forêt verdoyante, un château de jouets ou une plage paradisiaque qui offrent une variété appréciable au titre. Le tout, et c'est une surprise vu le support, sans le moindre ralentissement visible à l'écran! Pour couronner l'ensemble, le jeu est extrêmement maniable. Alors, nous sommes déjà, en 5ème position dans ce classment face à un Cute Them'up d'exception? Pas loin! Mais malhreureusement le titre est un peu, voire très facile. Dès que nos petits démons à tête chercheuse qui nous accompagnent et nous servent de modules d'attaque suppélementaires sont au rendez-vous, on fait peu de cas des ennemis qui arrivent à l'écran et des boss qui tombent presque comme des mouches. Toutefois, Flying Hero: Bugyuru no Daibouken est loin d'être inintéressant avec ses 8 niveaux, ses nombreux demi-boss, et ses quelques armes disponibles ainsi que sa super "bombe" de confettis lui assurant un minimum de durée de vie et de plaisir de jeu manette en main. Vous passerez un bon moment sur la console en sa compagnie, de quoi justifier sa place ici-même.

Numéro 4: Pop'n'Twinbee

Décidemment, il est difficile d'aborder un classement sur Super Nintendo sans y évoquer l'un des nombreux jeux développés par Konami. Se positionnant sur quasiment tous les genres, il n'est guère surprenant de les retrouver en bonne position également quand on parle de Cute Them'up. Avec Pop'n'Twinbee, nous sommes gratifiés, outres une superbe utilisation de la palette de couleurs, d'une gamme d'ennemis toujours très drôles et mignons, et d'un soft jouable à deux, avec quelques possibilités sympa et originales telles que celle de lancer au sens propre son équipier sur les ennemis. On peut également donner quelques coups de poings grâce à son vaisseau à la forme si atypique à mi chemin entre une abeille et un vaisseau spacial, et ce afin d'envoyer valser les ennemis dans le décor. Une bombe permet par ailleurs d'attaquer certains ennemis positionné sur un autre plan que notre vaisseau et inatteignable autrement. Enfin une super attaque lance un véritable essaim de petites abeilles similaires à vos modules, qui se jettent sur ces pauvres adversaires sans ménagement. Cette originalité se retrouve dans le système d'options, sous forme de cloches, qui sortent des nuages dans lesquels vous tirez avant de gentillement retomber sur vous. Ce fonctionnement n'est malheureusement pas toujours très pratique, et il arrive de nous emmêler les pinceaux assez facilement dans la sélection de nos cloches favorites. Il faut dans l'idéal, mémoriser les couleurs qui correspondent aux options que vous souhaitez, et faire preuve d'une certaine stratégie pour ne pas, par erreur, changer au dernier instant la couleur de cette cloche tant désirée en lui tirant dessus par erreur. Il n'en demeure pas moins que le jeu est relativement aisé, à la limite du lénifiant si l'on y joue dans les modes de difficultés les moins élevés, la difficulté étant fort heureusement adaptable. Jouez-y en difficulté moyenne au minimum pour ne pas vous retrouver avec votre barre de vie constamment pleine et une subite envie d'éteindre la console! Le rythme du jeu étant assez lent, sans doutes pour palier aux soucis de candencement du CPU, il en ressort au global un titre très agréable, joli, avc quelques originalités, et à la maniabilité précise dès lors qu'on y associe un challenge acceptable. Un très bon Cute Them'up en définitive!

Numéro 3: Märchen Adventure Cotton 100%

On avait laissé Success et sa série des Cotton après un premier épisode réussi sur PC-Engine, mais ce n'était que pour mieux le retrouver sur 16 bits, à travers un opus impressionnant sur Megadrive, Panorama Cotton, mais également pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, au sein d'un épisode plus classique, mais diablement efficace à travers l'exclusivité Super Famicom: Märchen Adventure Cotton 100%. Nous nous retrouvons donc, fort logiquement en face d'un Cute Them'up très solide, qui vous place toujours sur le balai de la jeune sorcière, Cotton, qui se fera un plaisir de dégainer sa magie devant chaque ennemi qui se présentera à porté de ses sortilèges. Bien entendu la puissance et le rayon d'action des tirs dépendra de votre niveau en jeu, qui pourra être augmenté dès lors que Cotton ramassera quelques upgrades sous forme de cristaux. En guise de modules, de petites fées vous aideront également à descendre les hordes maléfiques du grand méchant Wool...Un bouclier de protection et quelques super attaques magiques sont également de la partie, comme le veut la tradition de la série. Tout au long des 7 niveaux qui composent le jeu, assez court donc, on a tout de même le temps d'en prendre plein les yeux, le titre étant particulièrement soigné graphiquement. L'action est assez soutenue, et les ralentissements sont assez rares malgré un défilement un peu plus rapide que sur la plupart des Cute Them'up de la console. Märchen Adventure Cotton 100% est au final un excellent compromis pour tout les amateurs sur Super Nintendo, et ce même s'il reste un poil facile, ce qui constitue peut-être son seul défaut. Il mérite de fait largement sa place sur le podium du jour, et ce même si le jeu commence à côter malheureusement un peu trop sur le marché de l'occasion.

Numéro 2: Jikkyou Oshaberi Parodius

Comme on se retrouve mesdames et messieurs de chez Konami. Impossible de faire un Top sur la 16 bits de Nintendo sans un titre du développeur? C'est une certitude! Et ici nous en aurons deux pour le prix d'un. Car il est bien évident que parler Cute Them'up sur la console sans aborder le cas Parodius serait un crime de lèse majesté, que je ne me risquerai pas à commettre. Vous le savez sans doutes, il existe trois épisodes de la série paru sur Super Famicom, et ils sont tous excellents. Aujourd'hui cependant, je vais m'attarder sur le plus récent à avoir vu le jour sur la console: Jikkyou Oshaberi Parodius. Sans nul doute l'épisode le plus abouti et complet des trois, il a comme particularité de proposer des voix digitalisées à la pelle, puisqu'un commentateur réagit à vos actions en plein jeu. Tout en japonais dans le texte, bien sur! Mais en dehors de cette particularité, ce volet est surtout un véritable feu d'artifice graphique, rempli d'humour, et ce dès les premiers instants de la partie, qui vous verront croiser des pinguins à perruques, ou qui scratchent sur leur platines de vinyles, mais aussi un père noël en monocycle en train de jongler...Du grand n'importe quoi, à l'image également de ce premier boss, tout d'abord composé d'une boule à facette géante, qui laissera apparaitre un panda chantant et dansant en tutu doré. Le tout bien sur sur une musique infernale. Certains autres boss sont d'ailleurs des clins d'oeil appuyés à d'autres séries phare de Konami et rapelleront à certains de bien bon souvenirs. Jikkyou Oshaberi Parodius s'appuie qui plus est sur une sélection de personnages très importante, issus eux aussi d'autres titres de la firme, afin d'offrir une belle variété de gameplay. Et vous aurez besoin de l'aide de chacun d'entre eux pour venir à bout du jeu, qui n'est vraiment pas aisé, la faute selon moi une hit box pas du tout permissive et à quelques passages très exigus particulièrements délicats à maneuvrer. Heureusement un bouclier et quelques modules pourront vous aider, puisque l'on retrouve un système de power up hérité de Gradius, toujours aussi jouissif. Quelques méchants ralentissements viennent toutefois ternir ce tableau par ailleurs idyllique, dès lors qu'il y a trop d'éléments affichés à l'écran. Un problème récurrent sur la console vous l'avez compris, mais qui n'empêche pas au jeu, ni à la série, de mériter largement sa seconde place sur le podium du jour!

Numéro 1: Pocky & Rocky 2

Cependant pour ravir la première place, on compte aujourd'hui sur le talent du développeur Natsume qui nous offre une suite à son déjà excellent Pocky & Rocky sur Super Nintendo. Suite en tous points plus fouillée et intéressante à jouer, jugez plutôt. Pocky & Rocky 2 conserve le style de son aîné, à savoir un voyage dans un Japon médiéval kawai sous la forme d'un Cute Them'up qui nous permet de choisir dans quelques cas son parcours, l'essentiel de l'aventure se déroulant à pieds. On traverse des stages d'une beauté sidérante ou le mot pixelart prends tout son sens, à présent à l'aide de 6 personnages supplémentaires qui accompagnent les Pocky et Rocky d'origine. Le jeu offre ainsi une grande variété aux attaques et stratégies que l'on peut mettre en place. Quelques options supplémentaires telle que la possibilité de lancer son camarade sur les ennemis pour une sorte de super attaque apporte un réel plaisir à parcourir le jeu en mode deux joueurs. Il va sans dire que votre camarade vous sera d'une aide précieuse, car le titre n'est pas facile contrairement à nombre de jeux de la liste d'aujourd'hui. Certains ennemis bien vicieux, et quelques boss à la barre de vie bien fournie, à l'image de ce renard sans doutes basé sur la légende du kitsuné, dans le stage 3, forment un tout particulièrement bien retors. Par ailleurs magnifiquement animé, on se retrouve mine de rien face à un redoutable Shoot Them'up, qui se paye le luxe qui plus est d'intégrer quelques légers éléments de RPG avec la possibilité d'acheter des upgrades aux temples que l'on croisera en chemin, quand vous n'aurez pas pu vous procurer vous précieuses options dans un paquet au milieu de la route, ou dans des coffres à ouvrir si tant est que vous en possédiez la clé. Enfin les niveaux 5 & 8, à dos de chien puis de dragon, au défilement résolument nerveux et définitivement 100% orientés Shoot them'up cassent un peu le rythme habituel du titre pour notre plus grand bonheur. Cerise sur le gâteau? Pocky & Rocky 2 ne ralentit même pas tant que cela, et se pose en conséquence en Cute Them'up ultime de la console! Un bonheur à traverser pour tous les amateurs, qui l'ont bien compris, vu le prix du jeu, stratosphérique, proposé par les revendeurs aujourd'hui...

Alors comme ça, la Super Nintendo ne possède pas de Shoot Them'up convaincants? J'espère bien que la lecture de ce billet vous fera changer d'avis, ne serais ce qu'un peu...Et attendez ne partez pas tout de suite car il reste encore quelque jeux que nous n'avons pas, ou peu évoqués. A l'image des deux premiers épisodes de la série des Parodius, à savoir Parodius Da! et Gokujo Parodius, qui même s'ils sont moins impressionnants que leur petit frère n'en demeurent pas moins de grands Shoot Them'up, reposant sur des bases tout aussi solides. Gokujo Parodius! serait même celui qui a ma préférence, et j'aurais du lui réserver sa place dans le Top si je n'avais fait parler que le coeur aujourd'hui. Bien entendu le 1er épisode de Pocky & Rocky est parfaitement recommandable, le titre est tout aussi superbe que sa suite, et possède quelques options qui lui sont propres comme cette capacité pour votre héroine de faire une glissade afin d'attaquer ou éviter ses ennemis. Foncez sans hésitez! Enfin, et si j'avais pu inclure un 6ème jeu au sein de ce classement, j'aurais certainement évoqué Cosmo Gang the Video, subtil mélange de Space Invaders et de Galaxian, le tout évidemment proposé avec un enrobage digne de ce nom pour un Cute Them'up.



Certes, l'offre n'est pas aussi pléthorique que celle de sa grande rivale de l'époque, la Megadrive, mais tout de même, on peut constater qu'une utilisation intelligente des capacités de la console, et notamment de sa palettes de couleurs très étendue et de certains effets graphiques spécifiques, nous ont permis de profiter aujourd'hui de quelques titres très symathiques, tout particulièrement si l'on regarde, comme c'est le cas aujourd'hui de plus près, l'offre en Cute Them'up que propose la machine. Cela ne veut pas dire que les Shoot Them'up plus classiques n'ont pas leur mot à dire bien entendu, mais cela sera pour une prochaine fois...



N'hésitez pas à me donner votre avis sur votre Cute Them'up préféré sur la console, ou sur une autre machine, pourquoi pas!



Et à très vite pour un nouveau Top, peut-être un peu moins "cute" cette fois.