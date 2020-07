Aaaaah, les joies du multijoueur en local! Quel joueur assidu n'a pas passé des heures dans son canapé, en famille ou avec des amis, à se confronter manette en mains, dans un esprit de compétition bon enfant? Nombre de ces titres ont une ambition bien ciblée, qui consiste à vous amuser à plusieurs, l'espaces de quelques dizaines de minutes, ce style de jeu se voulant bien souvent réservé à de courtes mais intenses parties. C'est le cas par exemple d'un nombre important de Beat them all tels que ceux qui composent la série des Final Fight ou des Streets of Rage sur la génération de consoles 16bits pour ne citer qu'eux, qui permettaient le temps d'une petite heure de se défouler à deux, voire plus, surtout en Arcade, et de s'amuser à 3 ou 4 joueurs. Un parti pris agréable et qui laisse quelques grands souvenirs aux joueurs friands de co-op en local.



Pourtant nous n'allons pas parler de ces jeux aujourd'hui, mais d'une catégorie bien à part comme l'indique le titre. Ces quelques jeux qui sont allés au-delà d'une proposition qui consiste à s'amuser quelques dizaines de minutes, ces quelques titres qui nous ont poussé dans nos retranchements, et nous ont fait relancer encore et encore une partie afin de tenter de vaincre avec votre allié assis sur le canapé à vos côtés en coopération, ou de triompher contre lui en tant qu'adversaire du jour. Ces softs qui après des parties à la pelle ne semblent pas montrer leurs limites et dont le plaisir de jeu ne semble jamais se démentir. Vous avez vous aussi vécu cette expérience, et relancé une "toute dernière partie" alors que le tableau de score affiche 63-62 et qu'il est déjà tard dans la nuit? Alors ce classement va sans doutes vous parler! Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet et voyons de plus près quels sont les cinq jeux qui ont marqué les esprits en multijoueur local et qui vous ont fait relancer les parties sans cesse, à vous en faire saigner les mains.



Numéro 5: GoldenEye 007

Impossible d'aborder un classement multijoueur en local sans évoquer le cas de la Nintendo 64, console conviviale par excellence, dotée dès ses premiers pas de 4 ports manettes permettant la coopération ou la confrontation en local à 4 joueurs. Nombre de développeurs ont vite compris l'intérêt de proposer des jeux dont les points forts s'articulaient autour de ces modes multijoueurs. Et dans la pléthore de titres proposés, il y a évidemment ceux qui sortent du lot, tels que Wave Race 64 (jouable à deux seulement), Diddy Kong Racing, Perfect Dark ou encore Mario Party et, déjà, Super Smash Bros. si l'on va chercher du côté de la mascotte de Nintendo. Mais d'entre tous, ce n'est pas cette figure emblématique du jeu vidéo qui va retenir l'attention des joueurs pour des parties à plusieurs endiablées, mais bien une figure mythique du cinéma, en la personne de James Bond. L'adaptation du film GoldenEye produite par le développeur Rare est sans aucun doute possible l'une des plus grande transposition du monde du cinéma vers celui des consoles. Le jeu en solo est captivant et superbement réalisé. Mais la vraie force de ce grand jeu ce cache dans ses parties en multijoueur. Et si le FPS connait déjà ses heures de gloire sur PC, GoldenEye 64 permet au genre de se démocratiser très largement, pour la toute première fois sur consoles. Et l'expérience à plusieurs est pour le moins jubilatoire! De nombreux personnages et de nombreuses map toujours intelligemment construites sont disponibles, les armes sont également variées à l'image du fameux golden gun dont la balle fera rager n'importe quel adversaire qui en sera la victime. On joue donc à cache cache, on forme des alliances pour mieux coincer ses adversaires, et on se fait joyeusement trahir dans les derniers instants de la partie, ou l'on voit rouge dans un grand cri de rage et de désespoir. Avant de relancer une nouvelle partie plein d'entrain et d'espoir! La magie GoldenEye 007 opère à plein et laisse à toute une génération de joueurs des souvenirs impérissables.

Numéro 4: International Superstar Soccer (et ses suites, dont Pro Evolution Soccer)

Impossible également de passer sous silence dans ce classement les jeux de sport dont les très nombreuses déclinaisons sur consoles de salon sont autant de moyens de se confronter sur le canapé et de comparer ses talents sur une très large variété de disciplines. Mais quoi de plus rassembleur sur notre continent que ce bon vieux football? Konami l'a bien compris en faisant au fil des années d'International Superstar Soccer un jeu de football toujours à la pointe de l'évolution, offrant à chaque fois plus de possibilités de jeu et donc, de possibilités de se retrouver autour d'un match à plusieurs afin de pouvoir constater qui de ses amis à les meilleurs réflexes et la meilleure technique balle au pied. Sur Super Nintendo ou le titre à pris son essor, puis sur PS1 ou il se tourne progressivement vers une simulation, et enfin sur PS2 ou la série atteint sans doutes son apogée avec les derniers volets de Pro Evolution Soccer, les amateurs n'auront de cesse de partir à la recherche d'un tir optimisé, d'un dribble qui laissera son adversaire sans voix, ou encore d'aller puiser dans un répertoire de joueurs toujours plus fourni pour aller dégoter la perle que personne n'avait pensé à sélectionner. Que de souvenirs avec cette série, ou l'on passe son temps à se féliciter d'une action menée avec classe grâce à l'aide de son coéquipier, ou pester contre lui dès qu'il assure mal une passe ou loupe un tacle défensif. Ou l'on découvre avec surprise que Patrick M'boma ou Boudewjin Zenden sont des joueurs de classe mondiale après s'être pris un triplé en quelques minutes devant les yeux de ses amis, ou encore lors ce que l'on constate que Roberto Carlos était bel et bien capable de marquer un coup franc des 45 mètres. Voilà un véritable bijou de jeu multijoueur en local qui aura durablement marqué les joueurs sur console au tournant des années 2000, avant que l'e-sport ne prenne la relève, et rende ce mode de jeu quelque peu désuet. Mais en mémoire de cette période incroyable, cette quatrième place me parait amplement méritée.

Numéro 3: Street Fighter 2 et se suites

Qui ne se rappelle pas, la première fois, instant magique, ou il a réussi à sortir enfin cette satanée boule de feu des mains de Ken ou Ryu? Et il y a fort à parier que ce jour là vous n'étiez pas seul devant votre écran, et que vous avez partagé cette joie avec la ou les personnes assises à vos côtés. Car, si Street Fighter 2 est un grand, peut-être même le plus grand, jeu de combat en 2D, il est avant toutes choses une formidable machine à créér des rivalités pour mieux les mettre en exergue une fois sur l'aire de combat. Certains jeux de cette longue série font particulièrement la joie des connaisseurs, et même si l'on peut considérer que la quasi intégralité des titres parus après Street Fighter 2 constituent d'excellents jeux pour se livrer à une expérience multijoueur de grande qualité, quelques épisodes sortent clairement du lot. On peut citer Street Fighter 2 Turbo qui reste l'intemporel classique des versions 16 bits avec un équilibrage parfait de ses combattants et sa vitesse hallucinante. Ou encore Street Fighter Alpha 3 qui sur Saturn est peut-être le meilleur titre de combat en 2D du tournant du millénaire. Et enfin Street Fighter 3 Third Strike que beaucoup de joueurs acharnés de la série considèrent comme le meilleur opus jamais réalisé. Quoi qu'il en soit, les parties en versus sont une source infinie de plaisir, et l'on enchaine les parties sur n'importe lequel de ces titres, sans voir les heures défiler. Il n'était pas rare pour ma part, une fois le Street Fighter 2 original sur Super Nintendo en ma possession d'atteindre en une scession de jeu les 100 parties dès que j'avais un ami à affronter. Ces parties étaient alors autant d'occasions pour essayer de placer de nouvelles combinaisons travaillées à l'entrainement, ou encore de faire le malin en constatant à quel point sa supériorité techique, développée avec un personnage en particulier vous permet de faciles victoires...le tout avant de vous faire ratatiner par le joueur suivant. La magie du versus fighting opère encore et toujours grâce à cette série devenue mythique avec le temps, et en toute logique, elle obtient sa place au sein de ce classement, par le biais d'un Hadouken ravageur!

Numéro 2: Super Bomberman et ses suites

Cette série a connu tellement de versions différentes et a été porté sur à peu près n'importe quelle console du marché. Pourtant quel que soit le jeu et le support sur lequel il tourne, une constante s'impose: En multijoueur local, nous avons affaire à un véritable monument inaltérable, dont le potentiel de fun et de rigolade n'a que très peu d'égal à travers le temps. Quelques versions se démarquent bien sur, citons Bomberman '94 sur PC-Engine, ou son équivalent sur Megadrive Mega Bomberman. Un titre ou l'on sent qu'Hudson Soft, le développeur, a tout donné afin d'offrir la version ultime à ses fans sur sa console de coeur, la NEC PC-Engine. La Super Nintendo n'était à l'époque néanmoins pas en reste avec Super Bomberman 3 qui a connu les honneurs d'une sortie en Europe et Super Bomberman 5, resté lui au Japon et qui constituent deux des épisodes parmi les plus complets jamais réalisés. Enfin comment passer sous silence le Saturn Bomberman qui tourne sur la console du même nom, et permet des parties, enfin disons plutôt des massacres, jusqu'à...10 joueurs en simultané. Le concept ne varie pas, il faut encore et encore grâce aux bombes que vous posez au sol, faire exploser vos adversaires. Il n'y a guère que les options disponibles et l'agencement des stages qui font une différence notable, et pourtant, on y revient encore et encore. Poussé par la joie que procure une partie à plusieurs, ou l'on essaye de collecter dans son coin une maximum d'options avant de larguer un déluge de bombes sur ses adversaires, en espérant que ceux-ci commettent un faux pas. On élabore des tactiques pour cerner ses ennemis, et l'on pactise avec les autres joueurs pour éliminer celui qui tient le plus de victoires. Avant de tout faire voler en éclats entre deux fous rires occasionnés par une mort injuste ou un ami qui s'est bêtement coincé avec ses propres bombes. Bomberman est un incontournable absolu du jeu vidéo, et son multijoueur un mythe. Sa place dans les hauteurs de ce classement est indubitable.

Numéro 1: Super Mario Kart et ses suites

Qui d'autre que Mario pour tenir la dragée haute à des monuments du multijoueur tels que Street Fighter ou Bomberman? Bien sur que le plombier a un potentiel à rassembler les foules indéniable. Mais pour autant fallait-il trouver la formule pour lui permettre de s'exprimer sur un titre qui met en avant l'esprit compétitif des joueurs. Cela sera chose faite en 1992 à la sortie de Super Mario Kart, qui par la grâce de l'écran splité nous offre dès son premier opus, des instants inoubliables, que l'on s'affronte en course ou dans un mode battle aux mécaniques redoutables. Que dire de cette série si ce n'est qu'elle vous fera jouer jusqu'au bout de la nuit avec vos amis, et ce, quelle que soit la version du jeu que vous déciderez d'insérer dans votre console de prédilection. Et si mes préférences personnelles vont aux versions Super Nintendo ainsi qu'à Mario Kart: Double Dash!! sur Gamecube et Mario Kart 8 sur Wii U et Switch, n'importe quelle titre de la série est une merveille de jeu en multijoueurs. Les courses sont autant d'opportunités de se faire tous les coups bas possibles et imaginables. On ne compte plus les carapaces de tortue lancées en traitre et qui vous ont coûté, ou acquis la victoire sur le fil. Ni les instants d'intense rigolade ou vos voisins de canapé marmonnent des insultes à votre encontre en s'appercevant que vous avez réussi à les dépasser sur le fil grâce à l'utilisation d'un raccourci. Le mode battle n'est pas en reste, et rien ne surpasse peut-être l'humiliation ultime de Mario Kart 64, qui consiste à se faire crever ses 3 ballons coup sur coup, pour mieux se faire rouler dessus par un adversaire muni d'une étoile d'invincibilité, alors qu'il ne vous restait que la maigre possibilité, déguisé en bombe géante, d'aller exploser votre ami qui vous avait pris pour cible repetée quelques secondes auparavant. Ces situations hilarantes sont si nombreuses qu'il serait vain d'essayer des les relater ici, mais elles forgent sans aucun doutes la légende de Mario Kart, la série qui restera à tout jamais au sommet de l'expérience multijoueur en local, et par conséquent qui restera pour longtemps au sommet de ce classement!

Difficile pour moi de faire une conclusion à ce billet, il faut dire que mes mains sont en sale état et j'ai toutes les peines du monde à tapper sur mon clavier. Inutile de vous demander à qui la faute, pour parfaire ce billet j'ai décidé de relancer quelques uns de ces jeux, et évidemment les parties se sont éternisées! Il me reste tout juste un peu d'énergie pour vous parler des quelques titres que j'ai décidé de ne pas inclure dans ce classement, mais qui méritent tout de même votre attention, ainsi que celle de vos pires amis, ou meilleurs ennemis, c'est selon...

A commencer par un jeu qui n'a malheureusement pas connu une large diffusion vu la plateforme sur laquelle il est initialement sorti, la Neo Geo. Je veux bien entendu parler du brillant Windjammer, la meilleure simulation de freesbee de l'histoire du jeu vidéo! En même temps, en existe-il d'autres? Véritable 6ème jeu de ce classement, sa récente sortie sur les plateformes modernes permet enfin au plus grand nombre de s'y essayer, alors n'attendez plus, allez jouer à ce jeu avec vos amis. Ensuite, difficile pour le fan que je suis de ne pas citer la fameuse série des Dragon Ball Z Butoden sur Super Nintendo, et notamment son 2nd épisode qui m'aura usé les pouces à force de Kamahameha! Comment ne pas mentionner également la série des Track and field, qui depuis la NES use à peu près tous les pads qui ont eu le malheur de devoir officier sur le jeu, allant jusqu'à se faire martiriser par un briquet pour la bonne cause! N'oublions pas par ailleurs NBA Jam, complètement over the top et qui vous fera enchainer les matchs de basket au-delà de la raison ou encore la série des Worms du studio Team 17 qui vous garantira nombre de fous rires. Enfin, il m'était impossible de passer sous silence une autre console qui possède 4 ports manettes, la Dreamcast, ou l'on peut trouver de véritables grands jeux multijoueurs tels que cette superbe réalisation de Capcom qu'est Powerstone 2, la référence des jeux de tennis en Arcade,Virtua Tennis 2 ou encore le loufoque jeu d'athlétisme Virtua Athlete 2K.



Voila c'est officiel, mes doigts vont lâcher, je vous laisse donc me raconter à votre tour quels sont les jeux sur lesquels vous avez passés des journées ou des soirées entre amis ou en famille. Quels titres vous ont fait rager ou ont fait de vous une star de votre groupe de potes.

Et à très vite pour un nouveau Top dès que mes doigts seront en état!