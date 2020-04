Après une longue pose marquée par un déménagement et une nouvelle venue dans la famille, me voici de retour afin de poursuivre l'aventure de ce blog et l'agrémenter de Top 5 toujours plus débiles! Et quoi de mieux pour reprendre en beauté que de parler un peu de...placements de produits dans les jeux ? Oui, pourquoi pas?



Que la manoeuvre est tentante pour les éditeurs de proposer aux jeune joueurs que nous étions un soft faisant référence à un produit de consommation courante. Ils bénéficient ainsi de l'aura de la marque en question et espèrent vendre leur jeux par palettes entières. En contre partie, la marque elle déjà bien installée, rajeunit son image en s'immisçant dans un secteur alors novateur en pleine mutation et qui plait énormément aux têtes blondes que nous sommes. Dans un contexte affairiste, nous sommes donc dans un contexte gagnant-gagnant. Et bien entendu dans ce contexte, certains éditeurs ne vont pas manquer de sauter le pas et proposer leur titre avec l'espoir d'attirer toujours plus de joueurs, non pas, bien souvent, en proposant un titre de qualité, mais en s'appuyant bel et bien sur ces techniques marketing éprouvées dans d'autres secteur, et qui vont, il faut le reconnaitre, parfois trouver leur public.

Alors certes, tous les titres entrant dans cette catégorie ne sont pas des titres bâclés auxquels on adjoint le logo du produit vanter en question, mais l'on peut tout de même citer dans cette catégorie des jeux à oublier de toute urgence un exemple qui concentre à cette époque toute les tare et les travers d'une telle approche, le bien nommé Captain Novolin, qui au-delà d'être un personnage dédié à la marque Novolin (une société qui vend de l'insuline pour les curieux), et avant toutes choses une bouse absolument immonde, programmé avec le pied gauche, bourré, le temps d'un dimanche après-midi. Mais comme indiqué plus haut, tous les titres du genre ne sont pas à jeter, certains sont même de très bonne factures et méritent que l'on prenne le temps d'un billet, de s'attarder sur leur cas. Et ça tombe bien, car c'est ce que nous allons faire dès à présent, en explorant ensemble les 5 meilleurs jeux 16bits contenant un placement de produit alimentaire! Bone indigestion à vous!

Numéro 5: Zool et Chupa Chups sur toutes plateformes 16bits

A l'origine de Zool se trouve le studio Gremlin Graphics, un éditeur prolofique mais quasimennt inconnu du public sur consoles, à l'exception peut-être de la série des Top Gear, la figure de Zool constitue peut-être leur plus belle réussite. Et la pléthore de portages de ce titre à succès sur à peu près l'ensemble des micro ordinateurs et consoles de l'époque nous conforte dans cette analyse: l'éditeur a essayé de faire de sa mascotte maison un incontournable du paysage vidéoludique, avec le secret espooir de concurrencer des titres souvent cantonnés sur leurs consoles d'origines, mais aux succès néanmoins phénoménaux tels que Mario ou Sonic. Et dans ces conditions, quoi de plus logique que d'attirer un maximum de gourmands autour de son titre de plate-forme phare en proposant rien de moins qu'une sucette de la marque Chupa Chupps pour tout achat de ce jeu! Inutile de préciser que le logo de la célèbre sucette était également omniprésent dans le jeu, nous faisant imaginer que derrière son masque un peu ringard aujourd'hui, le personnage de Zool n'est rien d'autre qu'un vil morfal. Le soft n'en demeure pas moins réussi et plaisant à parcourir, tout en étant doté d'une réalisation extrêmement colorée et d'une durée de vie honnête pour les standards de l'époque. Cela étant dit, il n'invente absolument rien et se contente de reprendre une formule déjà bien établie. Un titre que l'on a expérimenter avec plaisir pour autant que l'on soit un inconditionnel du jeu de plateforme 2D, sucette à la bouche bien entendu!

Numéro 4: Global Gladiators et Mc Donald's sur Megadrive

On va constater dans ce classement que le genre de prédilection quand on parle de placement de produit dans les années 1990 est bien souvent celui du jeu de plateforme. Genre star de l'époque, il est de fait celui le plus à même de capter l'attention d'un maximum de joueurs. Et les plus malins seraient à même de dire: en fournissant un minimum d'efforts. Pourtant, certains titres sont construits avec beaucoup de soins, et quelques développeurs se sont même spécialisés dans ce créneau de niche. C'est le cas de Shiny Entertainement qui va connaitre un beau succès critique et commercial durant toute la décennie grâce à ses créations vidéludiques. A commencer par la sortie en 1992 de Global Gladiators qui va mettre en avant la célèbre marque de fastfood américaine McDonalds à travers un jeu de plateforme qui se positionne comme une suite directe de McDonaldland sorti sur Nes. Nous avons à faire à un titre qui dans sa conception est une nouvelle fois très classique, mais qui demeure très bien exécuté. Les graphismes sont agréables et tirent pleinement profit des capacités de la Megadrive, l'animation est sans failles, la musique typique des années 90 reste rafraichissante, et la jouabilité satisfaisante malgré les quelques problèmes liés à l'utilisation de son arme à "feu": le redoutable canon à glue. On passe un moment très plaisant, et l'on en vient à regretter de ne pas avoir de mode 2 joueurs disponible puisque l'on se contente de controller alternativement l'un ou l'autre des héros du jeu, qui évidemment ne se gêne pas pour placer de nombreuses références à la marque qu'il représente fièrement. Pour résumer, on frôle le menu Golden!

Numéro 3: Biker Mice from Mars et Snickers sur Super Nintendo

Voici un titre qui se dote bel et bien de tous les atouts possibles afin de plaire à un public de fans bien préçis. Non content de proposer un power up en forme de Snickers, la célèbre barre chocolatée, Biker Mice from Mars prends place dans la série animée du même nom (Les Motards de l'Espace en VF), et vous positionne dans la peau d'un des protagonistes de la série afin de parcourir à bord de votre bécanne des circuits aux quatre coins du systéme solaire. Ce faisant vous pourrez allègrement pousser vos adversaires dans le vide ou leur tirer roquettes ou autres joyeux missiles ou décharges électriques afin de les ralentir voir les détruires. Réalisé en 3D isométrique, le titre de Konami (oui lui-même!) est une vraie réussite souvent ignorée des possesseurs de Super Nintendo, car derrière l'enrobage douteux aux yeux de beaucoup d'entre nous, nous avons à faire à un quasi clone d'un titre à succès sur la même machine: Rock&Roll Racing, qui fait ne fait rien de moins que tout presque mieux que son modèle! Le design est en effet extrêmement soigné et les animations sont d'une fluidité sans faille, le tout accompagné d'une maniabilité extrêmement préçise, permettant au jeu, digne représentant de l'excellence qui caractérise le studio à cette époque, de se situer largement dans le haut du panier sur la 16 bits de Nintendo. La durée de vie en solo est conséquente, digne de celle de son consin, et la variété des circuits est intéressante. Seul l'enrobage rock permet à Rock&Roll Racing de se démarquer de cette merveille méconnue de Konami, c'est dire à quel point ce titre est peu estimé. Cela me fait conclure sur le fait que le placement de produit n'est pas toujours bienvenu et dans ce cas préçis, semble avoir agi à l'inverse de l'effet escompté, en empêchant peut-être le jeu de connaitre un succès plus important au regard de ses qualités indéniables.

Numéro 2: Cool Spot et 7 Up sur Megadrive et Super Nintendo

Après la nourriture, intéressons nous, une fois n'est pas coutume à un titre dédié aux joies de la boisson! Non pas cette boisson...celle-ci n'aurait sans doutes pas passé les filtres de la censure. Par contre pour parler d'une marque de soda dont les arguments en sucres ajoutés feraient pâlir n'importe quel diabétique, aucun souci! Le studio Shiny Entertainement après un jeu de commande sur la malbouffe (oui McDonalds est de la malbouffe...) s'engouffre dans le genre qui lui a réussi et propose au monde de rencontrer la bulle la plus cool du toute l'ère vidéoludique: le bien nommé Cool Spot, dont le jeu tire son nom. Et pour reprendre jusqu'au bout une formule qui marche, autant proposer un jeu de plateforme! Le savoir faire du studio grandissant, malgré l'enrobage douteux, il n'en demeure pas moins que le titre est une franche réussite, et les développeurs ont même réussi à faire d'une bulle de soda un personnage sympatique! Le premier niveau du jeu ou, après une introduction ou Cool Spot surfe sur une bouteille de 7Up, parcours une plage au sable fin avec sa paire de lunette de soleil dernier cri, est une véritable ode à la classe! Classe des années 1990 j'entends, et donc complètement débile et rétro-jubilatoire aujourd'hui. L'atmosphère détendue et bonne enfant qui se dégage du titre, mixé avec une réalisation de qualité participe à rendre Cool Spot attachant et à en faire un titre de qualité. Le level design et les mécaniques de gameplay un peu limitées ne lui permet pas de prétendre faire partie des incontournables du genre, mais pour un placement de produit, c'est un placement de produit ma foi fort réussi et qui laisse préfiguré en filigrame ce que sera le futur chef d'oeuvre du studio, à savoir le mythique Earthworm Jim!

Numéro 1: Mc Donald Treasure Land Adventure et Mc Donald's sur Megadrive

A tout seigneur tout honneur: à qui d'autre qu'à McDonalds pouvait revenir la première place de ce classement ? Le géant du burger est encore une fois en haut de l'affiche, parce qu'il faut bien avouer qu'en terme de placement de produit c'est sans aucun doutes le maître du genre (allez on peut aussi nommer Coca-Cola qui boxe dans la même catégorie). En quoi peut donc bien consister Mc Donald Treasure Land Adventure ? Si ce n'est qu'il s'agit une fois de plus d'un titre de plateforme qui semble tout ce qu'il y a de plus classique. Qu'a-t-il donc de si exceptionnel pour justifier sa première place ici-même? L'explication peut tenir en un seul mot: Treasure. Oui, vous avez bien lu, le développeur de Gunstar Heroes, Alien Soldier et Radiant Silvergun a bien présenté au monde un titre sur Megadrive ou vous pouviez incarner rien de moins que Ronald McDonald, l'emblématique clown représentant de la marque au Big Mac! Evidemment les anciens créateurs de talents issus de l'usine à rêves de Konami ne pouvaient pas passer à côté de leur sujet, et le titre, sous des aspects enfantins et classiques est une perle du genre. Un jeu de plateforme aussi savoureux et digeste qu'un bigmac en lendemain de cuite. Et même s'il ne s'agit que d'un jeu mineur dans l'histoire du studio, eu égard aux autres titres mythiques sortis à la même période, la qualité de son level design, de ses animations et de son ambiance en font un titre à part, un véritable ovni dans le CV de Treasure et dans le monde du jeu vidéo en général. En bref un vrai régal pour tout amateur du jeu de plateforme qui nous ferait presque aimer la marque au M d'or! L'exploit n'est pas mince et à juste titre figure en première place de ce classement





Quel plaisir que de se remémorer nos plus belles aventures au pays du sucre et du gras! Et de s'extasier ainsi devant l'inventivité des ces créateurs de jeux, qui contraints par le placement de produits, arrivent malgré tout à proposer une expérience vidéoludique digne d'intérêt. Les souvenirs émus que peuvent nous laisser certains de ces titres ne doit cependant pas nous leurrer, et s'il était difficile de dégager 5 titres de qualité dans cette catégorie, il aurait été aisé de lister une pléthore de titres qui sont eux d'un intérêt très limité. Preuve s'il en est que cette catégorie de jeu est bien trop souvent un simple outils marketing sans grand intérêt si ce n'est qu'essayer par le biais d'un nouveau média de mettre en avant sa marque. Certains géants de l'industrie ne s'y sont pas trompés et sont restés loin de ces facéties. Nous pouvons être reconnaissants envers certaines entreprises comme Coca Cola qui n'a pas pris part à ces vils débats et ne nous a pas proposé d'alternative au magnifique et inoubliable Pepsiman par exemple. Et si le meilleur placement de produit dans le jeu video était de ne pas forcer son destin et de considérer que le média est trop éloigné de son coeur de métier pour ne pas imposer au monde entier un titre consternant de nullité?

En attendant, si vous ne les connaissez pas, régalez vous devant les quelques anomalies citées dans ce Top et surtout...n'abusez pas de la mal bouffe, on ne ne dira jamais assez, il nous faut manger 5 fruits et légumes par jour! N'hésitez pas à apporter vos commentaires de gourmets et...

On se retrouve très prochainement pour un nouveau Top!