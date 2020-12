Ça y est ! Après 2 semaines et demi, j’ai reçu ma PS5 ^^ ! Bon courage à ceux qui attendent encore, et loin de moi l’idée de vous frustrer en m’exhibant – je suis simplement super content d’avoir reçu la console, vraiment, ça faisait longtemps que je n’avais pas été aussi excité à l’idée de jouer, et j’avais envie de partager cela avec vous !

Première chose, oui, comme tout le monde, je m’attendais à ce qu’elle soit énorme, et, en la déballant, je me suis rapidement rendu compte qu’elle est vraiment lourde (je dirais dense en fait), et surtout, elle fait la taille d’une tour Micro ATX d’un PC gaming comme le MSI Trident, qui d’ailleurs me fait de l’oeil, si la FNAC le fait bien baisser au black friday, je pourrais craquer… mais à 400 ¤ environ : il est équipé d’une 1050Ti, bien éloigné d’une PS5…

Bref, je m’égare, mais passé cela, et une fois trouvée une place pour la console (c’est qu’elle prend de la place la petite), j’ai pris une petite photo pour Instagram et… C’est parti !

Pendant ma découverte de la console, 5 détails m’ont frappé. J’ai décidé de les partager avec vous !

1) Elle vous propose de redécouvrir des jeux optimisés PS5.

Lorsque l’on configure son compte PSN pour la première fois, la PS5 (Digital Edition et probablement celle avec le lecteur) nous propose de télécharger un jeu que l’on possède déjà, et qui est optimisé pour la PS5 ! Une bonne façon de nous rappeler que certains de nos jeux sont optimisés pour la PS5 sans débourser des euros supplémentaires, on se sent pris par la main, on sent que Sony a vraiment tout fait pour que les premières minutes avec la console soit didactiques et ludiques. Mention spéciale à la connexion à son compte PSN via son smartphone avec QR Code, simple et efficace, évitant la fastidieuse tâche de taper son mot de passe sur la console !

2) Retrouver ses jeux PS4 via son disque dur est magique ^^ !

Ayant énormément de jeux dématérialisé, et ayant pris l’habitude de les installer sur un disque dur externe (J’ai une PS4 Fat dédiée aux jeux VR et une PS4 Pro dédiée aux jeux physiques), et bien jouer à un jeu PS4 est ultra simple (à l’image de la Xbox Series avec les jeux Xbox One) ! Le disque externe de la PS4 est compatible et Plug & Play avec la PS5 ! Mieux encore : on peut dire à la PS5 d’installer les jeux PS4 uniquement sur ce disque externe, et ainsi réserver l’espace interne à ses jeux PS5, mais également continuer de jouer à ses jeux sur n’importe quelle PS4 ! C’est l’option que j’ai choisi (Surtout que je conserve mes anciennes consoles) ^^ !

3) l’interface de la PS5 est une véritable ode aux jeux vidéo.

Cette interface, c’est une lettre d’amour aux jeux vidéo. A tous les jeux sortis sur Playstation. L’interface réserve l’immense majorité de sa surface d’affichage au Key Art du jeu (faisant office de véritable jaquette du jeu), en 4K (car oui, contrairement aux Xbox Series S et X dont l’interface est en 1080p, l’interface ici est en 4K), et accompagné de la musique du jeu en question… On est imprégné de l’atmosphère du jeu avant même d’y jouer ! C’est juste… Majestueux ! Ça donne un peu l’impression de “choisir un film sur Netflix”, d’être à quelques seconde de découvrir une grande oeuvre, et l’interface de la PS5 s’efface, se fait oublier, pour ne laisser place qu’à l’essentiel : Le jeu !

Hors Sujet ; Note spéciale à la compatibilité des accessoires avec la PS5, qui est très ouverte ! Mon micro Thronmax Mdrill One Pro, fraîchement reçu (on en parle bientôt, ou faites un tour sur ma chaîne Youtube) est entièrement compatible avec la PS5 (y compris le son via le casque) et ça, ce sont de grosses économies ^^ !

4) une mise à jour ? Tu peux jouer quand même !

On peut jouer pendant qu’un jeu télécharge une mise à jour (et même jouer sans mise à jour) ! D’ailleurs, ça fonctionne comme sur Nintendo Switch, et ça permet plus de flexibilité aux joueurs, surtout ceux qui ont une petite connexion ! Contrairement aux Xbox Series (et One), sur les consoles de Microsoft, si une mise à jour est détectée, le jeu devient impossible à lancer tant qu’on ne l’a pas installé la MAJ de celui-ci…

C’est tellement agréable de ne pas se retrouver coincé à cause d’une nouvelle mise à jour sur un jeu, j’ai pu streamer Astrobot comme ça !

Bon, par contre, à la fin du stream, ça a buggué, et je me suis retrouvé avec un jeu faisant 35 mo (?!), qui refusait de se lancer.

Regardez, un système de compression permet de faire tenir ASTRO’S Playroom sur 37 mo !

Et 11 Go à re-télécharger, c’était… Cool :p ! On a fini sur Ghost of Tsushima du coup…

C’est un peu triste de jouer à des jeux PS4 sur PS5 vous ne trouvez pas ? Ce sont les aléas d’avoir une console All Digital avec des jeux à télécharger ^^ ! Sinon il faut avoir la patience d’attendre que les jeux téléchargent… En faisant du lèche-vitrine par exemple ?

5) Vous êtes youtuber ou twitcher ? C’est la meilleure console pour streamer !

C’est assez dingue le soin que Sony a accordé aux streaming et à l’enregistrement de vidéos sur sa console ! Et même si la plupart des streamers sont équipés de cartes d’acquisition 4K/60fps ou 1080p/60fps (sauf moi, avec ma carte Avermedia Portable Lite 1080p 30fps), et bien sachez que streamer depuis sa PS5 est plus agréable que jamais.

La console reconnait automatiquement les chaînes Youtube et Twitch sur lesquels vous aviez déjà streamé depuis votre PS4, tout est configuré automatiquement, les messages de vos internautes s’affichent dans des bulles (Alléluia ! Fini le vilain bandeau noir sur tout autour de votre jeu), la console est capable de lire les messagesen français pour vous avec une voix suave (spoiler : non, pas sexy du tout) et surtout, les notifications sont désactivés pendant les streams, les séance de gameplay et les let’s play… C’est simple : c’est juste parfait ! Et c’est intégré nativement au système, comme sur PS4… Sony m’a régalé à ce niveau ! J’ai juste eu de curieux artefacts de bitrates sur Fortnite en 1080p, avec un stream qui pixellise sur Twitch (?) mais c’est peut être du à ma connexion en wifi, ou à un bug (sur Youtube, pas de soucis).

En tous cas, face à la Xbox Series S et sa pauvre application Twitch pour streamer, qui ne permet même pas de voir ses commentaires, et l’impossibilité de streamer sur YouTube, il n’y a même pas match : toutes mes félicitations à Sony, je pense que je pourrais vous produire encore plus de streaming… On verra comme on organisera tout cela dans le futur (entre Twitch et Youtube, mon c½ur balance)

Source : Otakugame.fr