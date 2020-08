Level MAX, c'est un plat mijoté mensuel qui te parle d'un thème gaming. Ca peut être l'histoire d'une console, d'une saga ou encore d'une façon de jouer, de l'évolution du jeu par rapport au passé, etc...

Breaking MAX, c'est plus condensé et toujours mensuel. On check les news marquantes du mois passé, des choses à venir très prochainement et on recommande aussi des choses : autres podcasts, goodies. Une rubriques phares quant à elle, revient dans la presse passée.

Sound MAX, c'est plus ponctuel. Un membre de l'équipe (ou autre) présente ses musiques de jeux favorites.

Dans cette équipe, retrouvez Terry, Inaman, Yoshi, Clad, Dr Nostal, M.Fisk, Pilaf, Kounette et... quelques fois, des invités tout aussi passionnés que nous !