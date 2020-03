Du Beat'em Up Made in Taïwan ça donne quoi ?

Bonjour tout le monde !

Cette fois je vous propose une découverte de Dusk Diver disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC. C'est un Beat'em Up issu d'un jeune studio Taïwanais qui ma foi commence bien dans le monde du développement. Au programme, la découverte du célèbre quartier de Ximending, des personnages très kawaii et parfois aux poumons très développés LoL La baston y est assez agréable et évolutive sans oublier son tarif réduit puisque l'on peut se procurer une édition physique sur PS4 et nintendo Switch en version DAY ONE pour moins de 30 euros. Cette édition contient de chouettes goodies vu le prix du package et tout ça est détaillé dans la vidéo avec du gameplay, des infos.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/3lpcr4--Nqk

Il est donc aussi disponible sur PC via Steam, donc prenez donc les commandes de Yumo et partez aux combats pour éliminer les démons du Youshanding, faites évoluer votre personnage et vos coéquipiers, débloquez des tenues alternatives parfois très Jap !

Personnellement j'ai beaucoup aimé ce jeu au rapport qualité/prix vraiment intéressant.

Bon visionnage !





KOYU GEEK