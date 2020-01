Il a tout d'un grand ... Heu en fait il est grand !

Quel ne fut pas ma surprise lorsqu'en me baladant dans un magasin j'ai vu dans le rayon le TheC64 Maxi ou Full Sized que j'avais précommandé il y a quelques mois et que l'on devait me livrer début février. Du coup j'ai sauté sur mon smartphone pour annuler ma précommande et embrasser la boîte qui se trouvait face à moi ! Pourquoi et bien parce que cette machine, en tout cas la version originale a totalement changé ma vie. Je l'ai touché pour la première fois à l'âge de 9 ou 10 ans vers 1985 et je ne l'ai plus quitté pour taper de petits programmes en BASIC mais aussi jouer à des jeux certes pas très beau mais parfois tellement bons ! Du coup 35 ans plus tard l'informatique est devenue mon métier, je programme toujours, mais le fait de me retrouver avec sous les doigts une réplique très fidèle et de bonne qualité de cette superbe machine m'a filé des frissons !



Lien vers la vidéo : https://youtu.be/AQ4prqvz47c

Il m'était donc impossible de ne pas faire une vidéo d'unboxing et de présentation de cet objet tellement j'étais excité. Dans celle-ci j'ai essayé de vous présenter de manière complète et détaillée cet engin venu du passé et modernisé. Oui j'ai déjà le C64 Mini, oui j'ai encore un Commodore 64 à la maison à restaurer et c'est un modèle C64 C donc la dernière version produite, mais je n'ai plus le modèle sorti en 1982 donc je ne pouvais pas résister. La principale particularité de cette machine en plus d'être à l'échelle 1:1 est d'avoir contrairement au C64 mini un clavier fonctionnel et ça ça change tout !

Dans cette vidéo je vous présente tous les menus, les possibilités, les jeux, les différences avec le C64 Mini, une comparaison avec mon vrai c64, ... bref pleins de choses pendant lesquelles j'ai pris mon pied comme un enfant ! Maintenant, prochaine étape me remettre à la programmation sur cette machine sérieusement pour essayer de développer un petit jeu ça sera mon challenge pour 2020 !

