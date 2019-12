Bienvenue à Koyuland !

Il y a déjà un moment que j'ai fait ce jeu avec un ami et nous sommes partis casque sur la tête, manette PS Move en main à la chasse aux Zombies. A moins que ça soit l'inverse, les zombies nous chassaient plutôt et nous bha on faisait ce que l'on pouvait càd des bétises :-) Ici une courte compilation de délires que l'on peut obtenir en coopération sur de la VR avec un ami. Que du bonheur et ... des fous rires :-)

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/HbU6Z8Ja4rc





