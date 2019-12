Back to Raccoon City !

Bonjour tout le monde, et tout d'abord permettez moi de vous souhaiter un joyeux noël et une future bonne année 2020. Ensuite vacances de fin d'année + enfants à la maison = difficulté pour produire une vidéo et/ou un article :-D

Du coup je vous propose de découvrir une vidéo que j'ai faite lors de la sortie de ce Remake qui a fait couler beaucoup d'encre avec en prime un petit retour rapide sur l'histoire. Donc si vous n'avez jamais fait un Resident Evil vous ne serez pas perdu en regardant celle-ci.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/NGdz_ti6C94

Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner cela me ferait extrêmement plaisir surtout que je suis à +/- 30 abonnements des 1000. Je vous rassure je n'essaie pas d'atteindre ce palier pour de la monétisation, loin de là, c'est juste pour avoir accès à l'onglet communauté que YouTube met à disposition à partir de ce palier.

En me suivant sur Instagram, Facebook ou encore Twitter vous aurez droit à des trailers très court sur les vidéos qui arriveront ;-) Normalement en cliquant sur les logos en haut et en bas de l'article vous accéderez à ces différents réseaux de communication :-) Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, je partage juste ma passion :du mieux que je le peux :-).

Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, liker et/ou partager. Pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêment plaisir et cela me poussera à aller plus loin dans les nouveautés en terme de montage et écriture. Tout ça en plus des idées que j'ai déjà en tête actuellement ;-) Je vous rassure il n'y a pas de monétisation, pas de tipee ou compte Utip, ... donc pas de Pub, juste de la passion !!!

KOYU GEEK