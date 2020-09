Amiga et PC Engine : deux machines complètement opposées en apparence et pourtant il existe de nombreuses similitudes techniques entre les deux... Et mieux encore des portages de purs jeux Amiga sur la plus japonaise des consoles de jeux !

On passe donc en revue quelques titres mythiques de l'Amiga débarqués sur PC Engine ou Turbo Grafx 16...

Alors bien sûr il y a des jeux connus comme Lemmings, Shadow of the Beast, Populous, Impossamole, Turrican mais aussi quelques perles et anecdotes qui méritent le détour.