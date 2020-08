Est-ce que l'extension 32X pour Sega Mega Drive, prévue pour multiplier par 40 sa puissance, a été le début de la fin pour SEGA ?

C'est une épineuse question... Le SEGA 32X aurait-il du voir le jour ? Et si non, est-ce que la donne aurait été différente pour SEGA ?

Aujourd'hui avec le recul c'est facile de juger et de refaire le match. Si sur le papier le projet était séduisant, dans les faits cela s'est traduit par un précédent dans l'histoire des jeux vidéo : la segmentation d'un marché est toujours une erreur (d'ailleurs est-ce que Microsoft ne reproduit-il pas cette erreur avec ses différentes Xbox ?).

Je vous invite à travers cette vidéo, à revivre les passes d'armes qui ont animé la conception de la machine mais aussi sa distribution entre SEGA Japon et SEGA Of America. Une confrontation larvée entre honneur et technologie du côté japonais et pragmatisme et efficacité pour les américains.

De ce fait, cela induit une autre question : est-ce que la différence de stratégie commerciale n'est-elle pas également responsable de cet échec ?

Mais aussi une autre : est-ce que Natacha sait enfin utiliser son 32X ?

En tout état de cause, on en profitera pour jouer à quelques titres emblématiques de la machine : Virtua Racing, Doom, Star Wars Arcade, Knuckles Chaotix, Kolibri et quelques titres cultes du Mega CD 32X.