Bon vous m'excuserez le jeu de mot foireux mais les meilleurs étaient déjà pris par Florent Gorges en personne ! Cette vidéo parle donc de Collector's Quest, une incroyable série en trois saisons sur les collectionneurs les plus fous de la galaxie ! On a du Nintendo, de la borne d'arcade, de la PC Engine et un milliard d'autres jeux et de choses improbables.

C'est un projet un peu dingue qui a débuté sur la regrettée chaîne Nolife. Deux saisons ont été réalisées et diffusées sur la chaîne.

Le principe est simple : rencontrer des collectionneurs complètement décalés, soit par leur collection à proprement parler, soit par rapport à l'endroit où elle se trouve (une péniche, une vieille demeure complètement en ruines, un entrepot de zone industrielle, etc.).

Malheureusement la chaîne Nolife a fait faillite et a cessé d'exister. Nous étions donc tous orphelins de cet excellent programme.

Néanmoins Florent Gorges a relevé le défi. Il a lancé une campagne de financement participatif afin de réaliser une troisième saison au Japon ! Il espérait 26 000 ¤, il en a obtenu plus du double ! Preuve indiscutable de la confiance que les habitués lui accordent.

Et le résultat est à la hauteur de l'attente ! Non seulement les 17 épisodes de la série sont magiques, avec des intervenants incroyables (Fujita-San vaut à lui seul le détour) mais avec l'argent en plus, ils ont chouchouté les contributeurs avec des bonus très agréables (de nouveaux Rétro & Magic signés Julien Pirou), un making-of excellent, un livret de 32 pages haut en couleurs et d'autres séquences inédites.

Si vous avez envie e découvrir cet univers complètement fou, ne vous privez pas, vous ne serez pas déçus.



Et puis vous verrez que le clin d'oeil à Indiana Jones n'est pas anodin ;)