Mes petits lapins, après la PC Engine Mini passée au banc d’essai la semaine dernière et qui nous fait dire que c'est tout simplement la meilleure console Mini sortie à ce jour, on s’attaque aujourd’hui aux tests des 58 jeux qui se trouvent dans ses délicates entrailles de silicium. Attention vidéo de 2h30 en approche, préparez le popcorn !

Pour celles et ceux qui ont commandé la version européenne, il faudra je pense patienter encore un peu, l’approvisionnement de ce type de matériel n’est pas jugé comme prioritaire.

Alors comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, on se rend compte d’une chose : ce n’est pas une PC Engine que nous avons mais une PC Engine SuperGrafx équipée d’un Super CD-Rom, avec, accrochez-vous bien au paddle, une Arcade Card ! En effet avec deux jeux Super Grafx et un jeu Arcade Card dans le line-up, on est gâtés comme des rois mes p’tits pères.

Après le test de la PC Engine Mini, on passe donc en revue les 58 jeux de la console en en intégralité:

25 jeux en anglais : Air Zonk, Alien Crush, Blazing Lazers, Bomberman ‘93 , Bonk’s Revenge, Cadash, Chew-Man-Fu, Dungeon Explorer, J.J. & Jeff, Lords Of Thunder, Military Madness, Moto Roader, Neutopia, Neutopia II, New Adventure Island, Ninjaspirit, Parasol Stars, Power Golf, Psychosis, R-Type, Soldier Blade, Space Harrier, Splatterhouse, Victory Run et Ys Book I&II.

Et 33 jeux en japonais (dont certains en doublons avec l'anglais) :

Akumajô Dracula X Chi No Rondo (Castlevania: Rondo Of Blood), Aldynes, Appare! Gateball, Bomberman ‘94, Bomberman Panic Bomber, Chō Aniki, Daimakaimura (Ghouls ‘N’ Ghosts), Dungeon Explorer, Fantasy Zone, Galaga 88, Ginga Fukei Densetsu Sapphire, Gradius (Nemesis), Gradius II – Gofer No Yabō (Nemesis II), Jaseiken Necromancer, Nectaris (Military Madness), Neutopia, Neutopia II, Ninja Ryūkenden (Ninja Gaiden), PC-Genjin (Bonk), Tokimeki Memorial (remplacé par Salamander dans la version européenne et américaine), Spriggan 1 et 2, Snatcher, Star Parodier (Fantasy Star Soldier), Super Darius, Super Momotarō Dentetsu II, Super Star Soldier, The Genji and the Heike Clans, The Kung Fu (China Warrior), The Legend of Valkyrie ainsi que Ys I & II et le légendaire Tengai Makyo 2 Manjimaru.

Bref accrochez-vous, on a du lourd, du très lourd même...