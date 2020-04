Vous l'attendiez tous ! La voici : la PC Engine Mini enfin passée au banc d'essai ! Rien ne lui sera épargnée, tout sera passé au crible, sans aucune concession, je serai sans pitié ! Enfin dans la limite du raisonnable parce que bon c'est quand même une PC Engine ! Découvrez cette merveilleuse petite console ainsi que le magazine japonais PC Engine Mini.

Quoi de mieux que célébrer nos retrouvailles avec la version miniature de la plus fabuleuse des consoles de jeux vidéo ?

Comme le disait AHL : "Franchement tu le crois ça ?" La PC Engine, machine sortie en 1987, a encore une actualité en 2020.

Que voulez-vous la PC Engine est une machine intemporelle qui a durablement révolutionner le monde des jeux vidéo. Dans 100 ans nous en parlerons encore ! Oui je sais je m’emballe un peu.

Alors comme vous le constatez, ce n’est pas la PC Engine Core Grafx mini qui est passé en revue mais la PC Engine Mini.

C’est à dire la réplique de la première version, celle par qui tout a commencé ! Le patient zéro !

Dans la gamme PC Engine, elle fut remplacer ensuite par la Core Grafx, techniquement identique, les seules choses modifiées étaient la robe, de couleur gris anthracite et le Joypad avait deux ergots pour régler le tir automatique.

C’est cette version qui a été la plus largement distribuée en France par Sodipeng. Même s’ils avaient importé la première version, c’est tout de même la seconde mouture qui est restée dans les esprits.

Alors pour celles et ceux qui débutent dans la galaxie PC Engine, voici un petit récapitulatif :

- La PC Engine blanche sort le 30 octobre 1987

- Le CD-Rom et son interface unit pour y brancher la PC Engine sort le 4 décembre 1988

- La Turbo Grafx-16, version américaine de la PC Engine sort le 29 août 1989

- Le 22 novembre 1989 sort la PC Engine Shuttle, c’est une PC Engine low cost destiné au jeune public, elle ne peut pas être branchée sur un CD-Rom.

- La PC Engine Core-Grafx sort le 8 décembre 1989, en même temps que la PC Engine SuperGrafx

- La PC Engine GT, console PC Engine portable, sort le 1er décembre 1990

- La PC Engine Core Grafx 2 sort le 21 juin 1991

- Le 21 septembre 1991, c’est au tour de la PC Engine Duo de faire son entrée, elle regroupe en une seule machine la PC Engine et son CD-Rom

- Le 13 décembre 1991 sort deux nouvelles machines : la PC Engine LT qui est une PC Engine transportable avec un écran plus grand et le Super Cd-Rom qui vient se loger derrière les consoles.

- La PC Engine Duo-R sort le 25 mars 1993, c’est encore un nouvel habillage de la machine.

- Le 12 mars 1994 sort les deux Arcade Card qui permettent des jeux plus spectaculaires grâce aux 2 mégas de RAM qu’elles rajoutent aux systèmes initiaux

- Ultime relookage avec la PC Engine Duo-RX qui sort le 25 juin 1994

Bon il y a d’autres machines mais on va s’arrêter là… Sinon on va y passer le réveillon. toute fois si le sujet vous intéresse, j'ai fait il y a quelques temps un récapitulatif complet de la gamme PC Engine (voir plus bas).

La suite je vous propose de le découvrir dans le passage en revue de cette sympathique petite machine, accompagnée pour l'occasion par la revue japonaise sortie spécialement.

Comprendre la gamme PC Engine en 97 slides !



Alors oui la gamme PC Engine est compliquée à suivre, surtout pour les novices.

PC Engine, Core Grafx, Super Grafx, PC Engine DUO, PC Engine GT, etc... C'est complètement dingue !

Alors je vous propose une petite présentation pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette gamme de machines hors-normes...