À fond les manettes

Certaines manettes sortent de l’ordinaire et proposent soit un look inhabituel, soit une manière de jouer différente.





Pour "ouvrir" cette (petite) liste de manettes, voici la manette tronçonneuse qui est sortie pour accompagner le jeu Resident Evil 4. Elle proposait deux couleurs, jaune pour la (le) Game Cube et rouge pour la Play Station 2. Un objet de collection.





Continuons avec le Power Glove, cet accessoire de la NES permettait au joueur d'enfiler le gant de la main droite, puis de faire des actions avec les boutons sur le gant de la main gauche.





Comme il faut une guitare (non évoquée dans cet article) pour jouer à Guitar Hero, quoi de plus évident qu’un skate pour jouer au jeu de skate. Ce fut chose faite avec la Tony Hawk Ride, sorti sur Xbox 360, PS3 et Wii en 2009.





Mais quel est donc l’étrange insecte ci-dessous ? Plus qu’une manette, l'Avenger N-Control (c’est son nom) est plutôt un "exosquelette d'insecte" à greffer sur une manette Xbox.

Cela permet de faciliter l'accès aux boutons et aux gâchettes et apporte ainsi un gain ergonomique à la manette en proposant un accès inédit aux commandes les plus courantes d'un FPS.





La manette ci-dessous était une manette pour promouvoir le jeu Wu-Tang: Shaolin Style sorti en 1999 sur Play Station One.

Peu pratique à prendre en main, elle n’en demeure pas moins un objet assez prisé par les collectionneurs.





Trop de boutons nuit. C’est le principal et même reproche que l’on peut faire aux deux manettes suivantes.

Fonctionnant sur la même idée, à savoir des fonctions supplémentaires suivant les jeux grâce à certaines des touches, ce principe s’est révélé assez compliqué pour les joueurs.

La jouabilité de l’Intellivision de Mattel (1979) et de la Jaguar d’Atari (1993) fut contestée. Je dois dire que pour avoir joué à l’Intellivision, cette réputation n’est pas usurpée.





Les trois manières les plus courantes pour jouer sont, bien souvent la manette, le clavier ou la souris. Un jour, des constructeurs ont décidé de mélanger les deux premières.

Cela a donné la manette/clavier ASCII, que l'on pouvait utiliser sur la (le) Gamecube, une manette utilisable que pour Phantasy Star Online Episode I & II … Une manette peu exploitée.





Le U-Force (1989) est une manette futuriste avec laquelle on peut jouer avec ou sans la poignée ... Tout un programme.





Bonus vidéo U-Force :

Source principale : MELTY