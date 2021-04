Après un premier DLC à la difficulté bien relevée, voilà que DOOM Eternal conclut avec une seconde partie à cette aventure bonus payante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que comme pour la première, cette extension vaut le détour ! En plus d'introduire quelques nouvelles mécaniques - sous exploitées - de plate-forme avec le grappin du fusil à canon scié et de combats avec un marteau qui prend la place de l'épée, c'est surtout quelques variantes de mobs bien pénibles qui vont venir faire une apparition marquante, dans des affrontements démesurés. Dans The Ancient Gods Part 2, les ennemis arrivent toujours plus nombreux. Du coup, les jauges "arcade" se remplissent plus vite, les munitions deviennent presque infinies, et c'est un véritable carnage ! À chaque coup de marteau ou de frappe sanglante, vous envoyez ad patres les ennemis par lot de cinq ou six en même temps ! DOOM Eternal en devient presque un MUSO-FPS ! Pour profiter de cette jouabilité plus orientée action que jamais, vous aurez trois nouveaux niveaux à parcourir, avec des décors atypiques, parfois presque moyenâgeux, dont un dernier dans les enfers ou vous vous trouverez au milieu d'une grande bataille géante, très spectaculaire ! Quant au scénario... Mais bref, vous l'aurez compris, si vous avez DOOM Eternal et son Season Pass, on vous conseille de vous lancer dans The Ancient Gods Part 2 !

par Jonathan Bushle