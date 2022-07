SI vous trouvez votre PC un peu mou alors pourquoi ne pas craquer pour ce nouveau bébé de chez XMG qui ne coute que la modique somme de 3600 euros. Pour ce prix, vous avez évidemment le droit à ce qui se fait de mieux.

XMG Neo 17 : sous bannière AMD

Le XMG Neo 17 embarque un processeur Ryzen 6000 jusqu’au Ryzen 9 6900HX et une très puissante carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti mobile. L’ordinateur portable en question embarque un écran 16:10, offrant une définition maximale de 2560 x 1600 et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Pour ne rien gâcher, l’entreprise allemande mentionne aussi une batterie de 99 Wh et un clavier mécanique Cherry Max. Et du mécanique sur un laptop c'est suffisamment rare pour être souligné.

Le XMG Neo 17 marque aussi la différence grâce à son système de refroidissement liquide appelé XMG Oasis, qui existe déjà en option avec le XMG Neo 15. Ce système fonctionne via un boîtier externe relié au PC portable. Selon le constructeur, il permet d’abaisser les températures du duo CPU / GPU jusqu’à une vingtaine de degrés. C'est assez impressionnant.

Le prix est donc de 3600 euros et plus (ou moins) selon la configuration de votre choix.