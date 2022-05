Le gaming est une manne financière très importante, encore plus sur le marché chinois. Dans ces conditions on peut comprendre le lancement d'une manette gaming chez Xiaomi.

Si l'on connait surtout Xiaomi pour ses smartphones et PC, l'entreprise souhaite s'investir de plus en plus dans le gaming. Surtout quand on connait l'importance de ce marché en Chine. Ainsi ils viennent tout juste de lancer une manette qui est baptisée Xiaomi Gamepad Elite Edition. La dite manette de jeu est Bluetooth 5.2 et vise autant une utilisation PC classiques que les TV-Box et smartphones.

Une manette classique et abordable pour Xiaomi

La manette est certifiée pour fonctionner sous Linux (avec SteamOS) mais aussi sous Windows et Android. D'un point de vu fonctionnel, ce gamepad Xiaomi possède des boutons Start, Select, A, B, X et Y, bref du grand classique. Des gâchettes sont également présentes ainsi qu'une bonne vieille croix directionnelle et deux joysticks. Enfin un gyroscope 6 axes est également présent ainsi qu'un système de vibration.

Notons que pour une utilisation pratique sur smartphone, un support pour téléphone peut être accroché au niveau du port USB-C. Uniquement disponible en Chine pour le moment, elle est proposée au tarif de 329 yuans soit un peu moins de 50 euros. Il n'y a pour l'heure pas de précision sur une diffusion à l'internationale mais on peut parier sans trop se mouiller de voir débarquer ce gamepad Xiaomi dans un avenir proche en Europe.

Wait and see.