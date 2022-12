L’entreprise chinoise Xiaomi vient de dévoilé son premier mini-PC qui porte le nom de évocateur de Mini Host. Derrière ce nom se cache un boitier de 437 grammes et avec des dimensions surprenantes de 112 x 112 x 38 mm, soit un volume total de 0,44 L. Bluffant

Xiaomi souhaite frapper fort

Pour ce Mini Host, Xiaomi a fait le choix d'un processeur Intel Core de 12e génération Alder Lake comme moteur. Comme on peut s'en douter il s'agit d'un CPU qui est prévu uniquement pour les ordinateurs portables. Il s'agit du Intel Core i5 1240P. Celui-ci propose 2 cœurs et 16 threads et la puce atteint une fréquence Turbo de 4,40 GHz en Performance et 3,3 GHz sur les cœurs Efficacité.

Pour épauler tout ceci on retrouve 16 Go de RAM DDR4-3200. Enfin, Xiaomi propose un stockage honnête (pour la taille) de 512 go en SSD NVMe PCIe 4.0. Loin d'être avare en connectique, on peut profiter de deux ports Thunderbolt 4, un port 2,5 GbE, trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port USB 2.0 Type-A et deux ports HDMI. Il y a donc tout ce qu'il faut pour brancher des périphériques et un écran. Pour le coté sans-fil, le Mini Host adopte les connexions Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Une belle dose de connectiques.

Pour l'instant uniquement disponible en Chine il est annoncé au prix de 3999 yuans soit 540 euros environ.