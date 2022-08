Xiaomi annonce donc ses Mijia Glasses Camera, des lunettes pour la réalité augmentée. Du coté du matériel embarqué, l’appareil s'équipe d’un SoC Snapdragon à 8 cœurs et 3 Go de RAM, épaulé avec 32 Go de stockage interne et une batterie de 1020 mAh. Notons aussi qu'une technologie de recharge rapide 10 W permettra de récupérer 80 % d'autonomie en 30 minutes. Malgré les apparences, elles ne pèsent que cent grammes.

Xiomi souhaite frapper fort

Sur le coté droit, ces lunettes Xiaomi seront équipées d’un écran MicroLED made in Sony permettant d'afficher du contenu en réalité augmentée. L’écran bénéficiera d’une densité de pixels de 3 281 ppi et d’une luminosité maximale allant jusqu’à 3 000 nits. À gauche des lunettes, nous avons le droit à une caméra embarquée avec un double capteur photo dont un objectif principal de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels avec stabilisation optique. Xiaomi précise aussi la présence d'un zoom optique 5x, histoire de pouvoir espionner par votre fenêtre mieux voir au loin.

Pas mal de fonctionnalités, dont un traducteur automatique

Outre le fait de pouvoir prendre des photos et des vidéos et de pouvoir transférer le tout facilement sur un smartphone, les utilisateurs pourront jouir d'un outil de traduction instantané. Cela permettre notamment de traduire instantanément des textes en langue étrangère. Seuls l’anglais et le chinois fonctionnent pour le moment. Un système de GPS pour se retrouver est également présent. Bref, bienvenue dans le futur.

Récapitulatif de l'appareil Xiaomi :

Spécifications de l'appareil photo des lunettes Mijia

Puce : Snapdragon à 8 cœurs, combinaison de stockage 3 + 32 Go, FAI indépendant, double Wi-Fi, Bluetooth 5.0.

: Snapdragon à 8 cœurs, combinaison de stockage 3 + 32 Go, FAI indépendant, double Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Écran : écran Sony Micro OLED à base de silicium, luminosité maximale 3000nit (luminosité maximale 1800nit par œil), certification anti-lumière bleue.

: écran Sony Micro OLED à base de silicium, luminosité maximale 3000nit (luminosité maximale 1800nit par œil), certification anti-lumière bleue. Appareil photo : téléobjectif principal 50MP + périscope 8MP (OIS), prend en charge le zoom 15x, prend en charge 100 minutes d'enregistrement continu.

: téléobjectif principal 50MP + périscope 8MP (OIS), prend en charge le zoom 15x, prend en charge 100 minutes d'enregistrement continu. Autonomie de la batterie : batterie 1020 mAh, charge magnétique 10 W, 80 % de charge en 30 minutes.

: batterie 1020 mAh, charge magnétique 10 W, 80 % de charge en 30 minutes. Système GPS, outil de traduction instantané

Si vous êtes intéressé par le produit sachez qu'une page de financement participatif existe. Les lunettes en réalité augmentée Xiaomi seront au prix d'environ 390 euros. Eh oui, tout de même.