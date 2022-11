Dans un récent rapport de transparence sur ses services en ligne, Xbox révèle quelques détails intéressants et croustillants sur la gestion de la triche au sein de ses jeux. Selon le dit rapport de l'éditeur, la plupart des mesures d'application étaient proactives, ce qui signifie que Xbox a émis une interdiction avant que quelqu'un n'ait eu à faire quoi que ce soit en terme de signalement pour un mauvais comportement.

La chasse aux tricheurs chez Xbox

Parmi ces interdictions, près de 4,33 millions concernaient des tricheries ou des comptes non authentiques, en d'autres termes : des bots. Tout ceci grâce à un système d'automatisation. Microsoft explique que cela "aide à trouver une résolution plus rapidement, à réduire le besoin d'examen humain et à réduire davantage l'impact du contenu toxique sur les modérateurs humains". Bref, Xbox sort l'artillerie lourde pour chasser au mieux et au plus vite les tricheurs et les divers bots qui peuvent venir détruire l'expérience de jeu des joueurs.

On apprend que le logiciel de détection de Xbox a interdit moins d'un demi-million de comptes pour des transgressions dans les catégories suivantes : triche, fraude, harcèlement, et phishing. Malgré ce chiffre assez impressionnant, et la gestion de 33 millions de rapports générés par des utilisateurs réels, Xbox affirme que ce nombre représente une baisse de 36 % par rapport à l'an dernier. Deux solutions sont alors possible : il y a moins de fraude qu'avant ou alors les utilisateurs font moins de signalement. Ou peut être un mélange des deux.

Une machine étant impartiale et pouvant parfois se tromper, Microsoft a déclaré que dans le lot, 151 000 joueurs estimaient avoir été injustement bannis. Toute une histoire...