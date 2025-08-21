Enfin, à l’occasion de la Gamescom 2025, on connaît enfin la date de sortie des fameuses Xbox Portable ASUS OG Ally… et c’est pour très bientôt. Que sait-on ?

C’est confirmé : la ROG Xbox Ally X débarque très bientôt. Résultat d’une collaboration entre Asus et Microsoft, cette console portable marque une grande première dans l’histoire de Xbox. Et elle a déjà tout pour faire parler d’elle. On a enfin la date de sortie.

Une vraie Xbox, mais dans les mains pour bientôt

On en rêvait, c’est désormais une réalité. La ROG Xbox Ally X reprend l’expérience Xbox telle qu’on la connaît… mais en format portable. Vous pourrez lancer vos jeux préférés partout, sans compromis. La console ne se limite pas à l’écosystème Microsoft. Elle donne aussi accès à vos bibliothèques Steam, Epic Games et Battle.net. De quoi rassembler toutes vos envies de gaming en un seul appareil. Évidemment, le Xbox Game Pass sera de la partie. Un argument imparable. Imaginez : des centaines de jeux disponibles immédiatement, sans téléchargement compliqué, et jouables n’importe où. Pour une console portable, c’est un énorme atout.

Bonne nouvelle pour les joueurs impatients : la ROG Xbox Ally X sortira le 16 octobre 2025. L’attente est donc très courte. La console arrivera dans plusieurs pays, dont la France. Pour les précommandes, il faudra encore patienter un peu. Elles ne sont pas encore ouvertes, mais tout indique que cela ne saurait tarder.

Quel prix pour cette console de poche ?

C’est le grand mystère. Officiellement, Asus et Microsoft n’ont rien annoncé. Mais selon plusieurs rumeurs, il faudrait compter environ 700 dollars pour la ROG Ally classique, et plus de 1 000 dollars pour la version X. Un tarif élevé, mais à la hauteur des promesses de puissance et de confort.

Avec cette nouvelle console, Xbox veut clairement entrer dans la bataille du gaming portable haut de gamme. Sa compatibilité étendue, son accès direct au Game Pass et sa puissance annoncée pourraient bien séduire un public exigeant.

Source : ASUS