Beaucoup d'informations laissent penser que la prochaine Xbox serait plus proche qu'on ne le pense. On en connaît peut-être même la date, grâce à un grand constructeur qui s'est exprimé à ce sujet

On soufflera bientôt la sixième bougie de la dernière génération de consoles Xbox, sortie à la fin d'année 2020. Et tandis que l'avenir de Microsoft en tant que consolier est déjà sujet à beaucoup d'hypothèses, on vient peut-être d'apprendre quand la prochaine console Xbox sortirait. Et c'est un grand constructeur qui aurait vendu la mèche il y a quelques jours.

Il est vrai que ces derniers mois, beaucoup de joueurs s'interrogeaient au sujet de la prochaine console Xbox. Avec la volonté de Microsoft de s'orienter un peu plus vers le cloud gaming et de bousculer notre vision des consoles, on était en droit de se demander si le constructeur comptait sortir une console de salon prochainement. C'est toutefois Sarah Bond, présidente de Xbox, qui avait confirmé il y a quelques mois que les prototypes de la future console étaient déjà sur la table. Ce serait donc une réalité.

La prochaine Xbox pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense

Il y a quelques heures, les choses se sont d'ailleurs précisées à ce sujet. Dans le tout récent bilan financier du quatrième trimestre du fabricant AMD, la présidente du groupe Dr. Lisa Su s'est fendue d'une rapide mention au sujet de la prochaine Xbox. « Le développement de la Xbox nouvelle génération de Microsoft avec une nouvelle puce d'AMD progresse bien en vue d'un lancement en 2027 », a-t-elle clairement expliqué. La mention a eu lieu durant une section dédiée aux puces signées AMD, qui concernent donc également les consoles de jeu vidéo.

En recoupant les informations, on réalise que tout cela fait effectivement sens. Microsoft avait annoncé en 2025 avoir signé un partenariat de plusieurs années avec AMD pour travailler sur sa prochaine génération de consoles. La présidente de Xbox avait elle-même évoqué une console « très haut-de-gamme », s'inspirant notamment du travail d'Asus sur la ROG Xbox Ally. Un format hybride ? Une console plus chère que les générations précédentes ? Rétro-compatible avec les jeux de précédentes générations ? Rien n'est officialisé pour l'heure.

Malgré tout, il est de très bonne augure d'entendre directement AMD mentionner la prochaine Xbox de Microsoft. Ces mentions s'intensifient alors que Sony travaillerait également de son côté sur la PS6... dont AMD nous avait également donné de vagues nouvelles. A en croire certaines rumeurs, les deux consoles pourraient donc viser un lancement en 2027 mais avec la crise actuelle des composants informatiques, l'avenir n'a pas l'air si radieux pour les fabricants de console. Et pour le portefeuille des joueurs non plus, d'ailleurs.

Source : AMD