WhatsApp n'a eu de cesse de s'améliorer avec le temps et même il est possible d'avoir un seul et même compte sur plusieurs appareils en même temps depuis l'année dernière, il n'est pour l'heure pas possible de partager un même compte sur deux smartphones.

Un mode pour se connecter sur deux smartphones en même temps avec WhatsApp

Mais récemment le site wabetainfo a repéré une nouvelle fonctionnalité dans la nouvelle bêta de WhatsApp sur les téléphones Android (version 2.22.15.13). Celle-ci suggère que la plate-forme WhatsApp travaille sur une méthode automatisée de synchronisation de votre historique de chat sur plusieurs smartphones. Il s'agit d'une des fonctions les plus demandées sur l'application de messagerie. Cette fonctionnalité déplacerait ainsi automatiquement vos discussions ors de la connexion sur un autre smartphone. La capture d'écran ci-dessous semble indiquer que le processus peut prendre un certain temps, probablement en fonction du volume de votre historique de discussion. Comme lorsque l'on transfère son historique de SMS par exemple.

Notons tout de même que cette fonctionnalité est disponible depuis longtemps sur d'autres applications de messagerie comme par exemple Telegram. L'autre grosse nouveauté à venir (officiellement cette fois) c'est de permettre à WhatsApp de transférer de gros fichiers sans passer par un service tiers comme WeTransfer. Mais aussi la permission très pratique de transférer ses données d'un compte iPhone vers un smartphone Android. Alors, elle est pas belle la vie ?