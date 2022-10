Une nouvelle fois, la messagerie chiffrée WhatsApp semble connaitre des bugs depuis ce mardi 25 octobre 2022. Comme la grosse panne de 2021, l'application mouline dans le vide et refuse catégoriquement de charger les messages. Il n'en fallait pas plus pour que Twitter et les autres réseaux s'enflamment par manque de transparence de la part de Facebook. Car oui, pour le moment aucune communication n'est faite à ce sujet.

WhatsApp ne répond plus

Comme vous pouvez le voir sur DownDetector qui fournit aux utilisateurs des informations en temps réel sur l'état de divers sites Web et services, depuis 8h00 ce matin les rapports de panne sont extrêmement nombreux avec un gros pic entre 9h00 et 10h00 du matin (heure française).

La même chose est en train de se produire sur la version anglophone du site avec des milliers de signalements. La panne est donc bel et bien mondiale. Mais à l'inverse de la grande panne de 2021 qui est aussi survenue en octobre, cette fois les deux autres applications du groupe Meta, Instagram et Facebook sont encore en vie. Seul WhatsApp est donc pour le moment dans les choux.

Sur Twitter France, le sujet WhatsApp est au cœur des discussions avec pas moins de 725 000 tweets à ce sujet. Il ne reste plus qu'à attendre que Meta communique officiellement à ce sujet pour connaitre les raisons (ou non) de cet arrêt des services.