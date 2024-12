Si vous avez déjà vécu le casse-tête de devoir désinstaller un jeu pour en installer un autre, vous savez de quoi nous parlons ici. Heureusement, il existe des solutions de stockage qui permettent de repousser les limites. Découvrez celles de Western Digital.

Le WD_BLACK SN850P, parfait pour la PS5

Sur PS5, l’une des solutions de stockage les plus abouties est le WD_BLACK SN850P de Western Digital. Conçue sous licence officielle Playstation, elle est donc parfaite pour cette console. Il ne s’agit pas d’un simple SSD : c’est un modèle NVMe PCIe 4.0, taillé pour exploiter au maximum les capacités de la console de Sony. Pourquoi est-ce important ? Parce que la PS5 repose sur un système de stockage très rapide, capable de lire et écrire des données à des vitesses élevées. Le SN850P, avec ses 7 300 Mo/s en lecture séquentielle, correspond parfaitement à ces exigences.

Le gain est aussi pratique qu’évident : en quelques minutes, vous passez de 825 Go à 1 To, 2 To, voire 4 To d’espace disponible. Et pas d’inquiétude pour l’installation : le SSD est compatible avec le slot d’extension prévu par Sony, et son dissipateur thermique intégré assure des performances optimales même après des heures de jeu intense. Garanti 5 ans.

WD_BLACK SN850P

La carte d’extension WD_BLACK™ C50 pour votre Xbox série X ou S

Pour les joueurs Xbox Series X/S, le défi est un peu différent. Contrairement à la PS5, ces consoles ne permettent pas l’ajout de SSD standards. Western Digital a donc conçu, spécialement pour cette console, et sous licence officielle Xbox, la carte d’extension WD_BLACK™ C50.

Cette carte propose un design compact, directement compatible avec le port dédié de la console. Niveau performances, on est sur du haut de gamme : le protocole NVMe utilisé ici permet des vitesses comparables à celles du stockage interne de la Xbox, garantissant des temps de chargement quasi inexistants et des transitions fluides dans les jeux.

Mais au-delà des chiffres, ce qui impressionne, c’est la simplicité d’utilisation. Vous branchez la carte d’extension WD_BLACK™ C50, et elle est immédiatement reconnue comme une extension naturelle de votre stockage. Aucun formatage nécessaire, aucune configuration compliquée. En termes de capacité, la carte d’extension WD_BLACK™ C50 est disponible en 512 Go,1 To ou 2 To, ce qui laisse largement de quoi installer vos jeux préférés sans vous poser de questions. La carte d’extension WD_BLACK™ C50 est garantie 5 ans.

WD_BLACK C50

Les cartes microSD SanDisk sont aussi parfaites pour la Nintendo Switch

Du côté de la Nintendo Switch, les besoins et les solutions de stockage sont, là encore, très différents. Ici, on parle de cartes microSD, et SanDisk s’est imposé comme une référence incontournable pour les joueurs.

Pourquoi ces cartes sont-elles si populaires ? Tout d’abord, elles sont spécifiquement optimisées pour la Switch, ce qui signifie qu’elles offrent des vitesses de lecture et d’écriture parfaitement adaptées aux exigences des jeux. Prenons un exemple concret : la carte SanDisk microSDXC UHS-I conçue sous licence Nintendo et spécialement dédiée à sa console, offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s. Cela permet des chargements rapides, même sur des titres exigeants comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Côté capacité, il y a de quoi voir venir : les cartes vont de 64 Go pour les joueurs occasionnels à 1 To pour ceux qui veulent tout garder, de leurs titres AAA aux plus petits indés. Et bien sûr, avec la licence officielle Nintendo, la compatibilité est garantie à 100 %. Sans parler de leur design très soigné, puisque les cartes sont estampillées Zelda, Mario ou Animal Crossing. Le petit plus ? Elles sont garanties à vie.