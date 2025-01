Joueurs PC, vous savez bien qu’il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver bloqué par des temps de chargement trop longs, ou une machine qui peine à suivre. C'est là que le SSD SN850X de WD_BLACK entre en jeu, offrant une solution de stockage à la fois rapide, fiable et conçue pour répondre aux besoins des plus exigeants.

D’excellentes performances pour PC

Le WD_BLACK SN850X est tout simplement conçu pour offrir des performances exceptionnelles grâce à son interface PCIe Gen4, qui permet des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7300 Mo/s et des vitesses d’écriture atteignant jusqu’à 6600 Mo/s. Ces chiffres se traduisent par des chargements quasi instantanés et une réactivité sans égale, que ce soit pour jouer à des titres AAA avec des graphismes exigeants ou pour des sessions multijoueurs intenses.

Sa latence ultra-faible permet à votre système de répondre rapidement aux commandes. Bien que les SSD PCIe 5.0 soient de plus en plus populaires, un SSD PCIe 4.0 de qualité reste largement suffisant pour la plupart des personnes, sauf si vous avez des besoins très particuliers.

Conception, durabilité et capacité, le WD_BLACK SN850X a tout pour plaire

Le WD_BLACK SN850X est conçu pour durer. Avec une endurance impressionnante, les modèles de 1 To, 2 To et 4 To offrent une durabilité suffisante pour des années de jeu intense, avec des valeurs d'endurance allant jusqu’à 2400 To écrits pour la version 4 To, garantissant que le SSD peut supporter des cycles de lecture et d’écriture importants sans compromis sur la performance.

Concernant les dimensions, le SN850X adopte un format M.2 2280, ce qui le rend compatible avec la plupart des ordinateurs modernes. Avec une longueur de 80 mm, une largeur de 22 mm et une hauteur de 2,38 mm sans dissipateur thermique, il est conçu pour s'adapter parfaitement aux espaces compacts tout en offrant une grande capacité de stockage dans un format réduit.

Une capacité adaptée à vos besoins

Les jeux modernes peuvent facilement dépasser les 100 Go, et avec la possibilité de stocker davantage de titres, vous n'aurez plus à vous soucier de l’espace. Les modèles du WD_BLACK SN850X incluent des versions de 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To, disponibles avec ou sans dissipateur thermique.

Précisons qu’il est soutenu par une garantie limitée de 5 ans, preuve de la confiance de Western Digital dans la durabilité et la qualité de son produit.

En savoir plus sur le produit